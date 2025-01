Fonte: IPA Charlene di Monaco

C’è crisi, ma non per tutti. Le dame reali di tutta Europa non risentono di inflazione e spending review e continuano a investire nel proprio guardaroba, come prima più di prima. Gli esperti di UFO No More – che di giorno in giorno svelano costo e provenienza degli outfit reali – hanno stilato l’annuale classifica che mostra quale tra regine e principesse ha più speso in shopping. In totale, le 20 fashioniste della classifica, hanno raggiunto una spesa pari a 2.009.444,94 euro grazie all’acquisto di 1.942 nuovi capi.

Lo scorso anno, le più “spendaccione” erano state Charlene di Monaco, la principessa Eugenia di York e Kate Middleton. Quest’anno la classifica è del tutto diversa.

Charlene di Monaco è la principessa che ha speso di più

Charlene di Monaco si mostra raramente, ma quando lo fa è sempre elegantissima. E l’eleganza ha un costo, che per la moglie del principe Alberto equivale a 354.588,15 euro nel 2024. La principessa atleta ha sfoggiato ben 155 nuovi capi negli ultimi dodici mesi, dal costo medio di 3.655,55 euro a capo. Per il secondo anno consecutivo, Charlene è la reale dalla spesa più elevata.

In seconda posizione, ma con una spesa quasi dimezzata rispetto alla medaglia d’oro della classifica, troviamo la giovane e trendy Maria-Olimpia di Grecia, che nel 2024 ha investito in shopping 181.147,11 euro, con 62 nuovi capi e un costo medio di 1.560,52 euro. Segue a stretto giro la gran duchessa Maria Teresa di Lussemburgo: il suo conto segna 175.426,82 euro, 216 nuovi acquisti e una spesa media di 1.218,24 euro per capo.

Kate Middleton, niente tempo per lo shopping

Mentre lo scorso anno Kate Middleton si trovava sul podio, quest’anno la principessa si colloca in 19esima e penultima posizione – più parca di lei soltanto la principessa Marie di Danimarca. Un dato che non stupisce, quest’anno Kate si è trovata ad affrontare una grave malattia e lunghe cure che l’hanno costretta a un ritiro forzato da leggerezze e vita mondana. L’augurio è che, rimessasi in forze, la principessa più amata d’Inghilterra possa ben presto tornare a divertirsi con lo shopping e farci sognare con i suoi elegantissimi outfit.

Quanto spendono le reali in shopping

E proseguiamo con la classifica di shopaholic coronate. Al quarto posto si posiziona, con più 110 nuovi capi e una spesa di oltre 160mila euro, Sophie la duchessa di Edimburgo. Per lei shopping doveroso, avendo ricevuto il compito di fare le veci di Re Carlo in numerosi eventi ufficiali. Segue l’affascinante Zara Tindall, al quinto posto con 109 nuovi pezzi e un conto in cassa da 127mila euro e rotti. Non è più ufficialmente una reale, ma spende come tale Meghan Markle, in sesta posizione con 119 nuovi capi e una spesa annua di 122.654,98 euro. Appena 200 euro in meno ha speso la principessa Sofia di Svezia, che, in dolce attesa, si è dedicata al guardaroba premaman.

Chiudono la top10 la principessa Marie-Chantal di Grecia, con una spesa di 117.196,38 euro nel 2024, serviti ad acquistare appena 58 nuovi capi, ma tutti evidentemente di gran valore. Al nono posto la principessa Victoria di Svezia, il suo scontrino registra 81.717,26 euro. Decima posizione per la regina Mary di Danimarca, che nell’anno appena concluso si è regalata 142 nuovi capi, spendendo in totale 69.108,77 euro.

Di seguito, i risultati delle restanti posizioni, dalla 11 alla 20:

11. Regina Mathilde del Belgio, 65.763,29 euro – 118 nuovi capi

12. Regina Maxima d’Olanda, 59.726,29 euro – 107 nuovi capi

13. Regina Letizia di Spagna, 56.093,09 euro – 109 nuovi capi

14. Principessa Mette-Marit di Norvegia, 53.386,12 euro – 74 nuovi capi

15. Principessa Beatrice di York, 53.297,32 euro – 79 nuovi capi

16. Granduchessa Stéphanie di Lussemburgo, 45.167,19 euro – 150 nuovi capi

17. Principessa Madeleine di Svezia, 38.164,16 euro – 67 nuovi capi

18. Principessa Beatrice di York, 33.069,19 euro – 43 nuovi capi

19. Principessa Kate Middleton, 12.977,59 euro – 17 nuovi capi

20. Principessa Marie di Danimarca, 10.438.88 euro – 23 nuovi capi