Il dramma del Re di Thailandia, il figlio con dieci tumori a pochi mesi dalla morte della sorella

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Getty Images Re di Thailandia

Nuovo dramma per la famiglia reale thailandese. Chakriwat Vivacharawongse, uno dei figli di Re Maha Vajiralongkorn, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cervello, durante il quale i medici hanno individuato circa dieci tumori. Una scoperta arrivata a pochi mesi dalla morte dell’altra figlia del sovrano.

Il figlio del Re di Thailandia operato al cervello, scoperti dieci tumori

Le condizioni di salute di Chakriwat Vivacharawongse destano preoccupazione. Il figlio del sovrano thailandese Rama X è ricoverato in Malesia, dove il 27 ottobre è stato sottoposto al secondo intervento chirurgico al cervello della sua vita. Un’operazione durata circa sei ore e resa particolarmente complessa dalla presenza di numerose lesioni tumorali.

Chakriwat soffre di neurofibromatosi di tipo II (NF2), una rara malattia genetica diagnosticatagli quando aveva appena 13 anni, che provoca lo sviluppo di tumori nel sistema nervoso. Una patologia con la quale convive da trent’anni e che lo ha costretto ad affrontare ripetuti trattamenti e lunghi periodi di recupero.

Durante l’ultimo intervento, sono stati individuati circa dieci tumori all’interno del cranio, e due, rispettivamente di 4,2 e 3 centimetri di diametro, sono stati rimossi. Una delle masse aveva esercitato una pressione tale su una placca di titanio precedentemente impiantata da provocarne la deformazione. I chirurghi hanno quindi dovuto sostituirla con una nuova rete cranica dello stesso materiale.

Nonostante la complessità dell’operazione, i primi segnali sono stati incoraggianti. Chakriwat ha conservato le capacità di linguaggio, lettura e memoria, riuscendo a comunicare sia in thailandese sia in inglese. Dopo un periodo trascorso in terapia intensiva, è stato trasferito in un reparto ordinario, dove prosegue la riabilitazione.

Le difficoltà maggiori riguardano attualmente la mobilità e la coordinazione, soprattutto nella parte sinistra del corpo. Il 43enne necessita ancora di assistenza per alzarsi e camminare e si sottopone quotidianamente a sedute di fisioterapia e terapia occupazionale.

Ma il percorso terapeutico è tutt’altro che concluso. Le analisi istologiche hanno classificato i tumori rimossi come meningiomi di grado 2, lesioni che presentano un rischio di recidiva. I medici hanno ora programmato ulteriori trattamenti, tra cui radioterapia e chemioterapia endovenosa.

Chakriwat Vivacharawongse e il difficile rapporto con Re Rama X

Alla battaglia contro la malattia si aggiunge una vicenda personale particolarmente complessa. Chakriwat è uno dei cinque figli nati dalla relazione tra Re Maha Vajiralongkorn e la sua seconda moglie, l’ex attrice Sujarinee Vivacharawongse.

Dopo il divorzio Sujarinee lasciò la Thailandia per trasferirsi all’estero. I quattro maschi, Juthavachara, Vacharaesorn, Vatchrawee e Chakriwat, sono cresciuti lontano dalla corte e dalle prerogative riservate ai membri ufficiali della dinastia. Diverso il percorso della sorella Sirivannavari, rimasta legata alla monarchia thailandese.

Chakriwat ha costruito la propria vita negli Stati Uniti, dove ha intrapreso la professione medica, mantenendo un profilo pubblico relativamente discreto. Il rapporto con il padre è interrotto da molti anni e nemmeno le sue gravi condizioni di salute avrebbero favorito un riavvicinamento.

Pare che abbia chiesto un sostegno economico per affrontare le spese dell’intervento chirurgico senza però ricevere alcun aiuto. Al suo fianco c’è invece la compagna Nuj Novakhett, che si occupa anche di aggiornare familiari e conoscenti sulle sue condizioni attraverso i social.

La morte della Principessa Bajrakitiyabha

La malattia di Chakriwat arriva in un periodo già particolarmente difficile per la monarchia thailandese. Lo scorso giugno la Principessa Bajrakitiyabha, figlia maggiore del Re thailandese, è morta all’età di 47 anni, dopo oltre tre anni di ricovero all’ospedale Chulalongkorn di Bangkok.

Conosciuta affettuosamente come Bha, la Principessa aveva perso conoscenza nel dicembre 2022 a causa di un problema cardiaco, senza riuscire più a riprendersi. Le sue condizioni si erano progressivamente aggravate, fino alle complicazioni provocate da un’infezione addominale associata a un’infiammazione del colon.

Nonostante le cure, il quadro clinico era diventato irreversibile. La morte della principessa, considerata una delle figure più autorevoli della dinastia e a lungo indicata tra i possibili successori al trono, ha suscitato profonda commozione nel Paese.