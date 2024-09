Re Carlo, ultime notizie. Meghan Markle lo ha distrutto, solo 20 minuti di preavviso

Fonte: Getty Images Carlo, Meghan Markle e Harry nel 2018

Un nuovo libro bomba rivela che la relazione di Harry con Meghan Markle ha letteralmente distrutto Re Carlo. Quando ha saputo che suo figlio frequentava un’attrice americana è rimasto profondamente angosciato, probabilmente presagiva che qualcosa sarebbe andato storto.

Re Carlo, la notizia su Meghan Markle che lo ha distrutto

L’intuizione di Re Carlo è stata corretta. La presenza di Meghan Markle nella vita di Harry ha creato un vero e proprio sconvolgimento che si è concluso nel peggiore dei modi, ossia la rottura dei rapporti tra il Principe e la sua famiglia. In fondo, Sua Maestà aveva un prozio che ha rinunciato al trono per amore di una donna americana, stiamo ovviamente parlando di Edoardo VIII e Wallis Simpson.

Comunque, anche il modo in cui Carlo seppe della relazione del figlio è stato sconvolgente. L’allora Principe del Galles si stava preparando per un incontro con il Re del Barhein, durante un importante tour negli stati del Golfo, quando gli fu comunicato con 20 minuti di anticipo l’intenzione di Harry di rilasciare una dichiarazione che confermasse la sua relazione con Meghan che faceva ancora l’attrice.

Meghan Markle, la paura di Carlo

Carlo era “distrutto” dopo aver ricevuto la notizia. Secondo gli autori di Finding Freedom, Omid Scobie e Carolyn Durand, che si dice siano intimi coi Sussex, il motivo del suo sconforto era dovuto al fatto che l’annuncio di Harry avrebbe messo in ombra il suo viaggio. In parte, può essere vero. Carlo ha sempre detestato essere oscurato da un suo parente davanti ai media. Quando era con Diana non sopportava che i fotografi si interessassero più a lei che a lui. Ma è noto che il Re, come William, ha mostrato subito le sue perplessità sulla relazione di Harry con Meghan, una donna così lontana dalle sue abitudini e dal mondo in cui era vissuto fino a quel momento.

In ogni caso, se Carlo adora essere sotto i riflettori, i Sussex sostengono di detestarlo, anche se si comportano diversamente. Comunque, quando Harry e Meghan ufficializzarono la loro relazione, comunicandolo solo 20 minuti prima al Re, sferrarono il loro primo attacco alla stampa che li aveva tormentati affinché uscissero allo scoperto.

Nel libro si legge: “Era un momento critico che era in lavorazione da mesi. Una dichiarazione di Kensington Palace che condannava la stampa e, allo stesso tempo, confermava la nuova fidanzata di Harry avrebbe praticamente eliminato la copertura del tour del Principe Carlo”.

Gli autori Scobie e Durand affermano: “Il team di Clarence House , che aveva trascorso mesi a organizzare il tour del Principe Carlo nella speranza che fosse ampiamente coperto, è rimasto di sasso”.

Nel libro si legge anche che Harry ha avuto sempre un atteggiamento difensivo nei confronti della sua relazione con Meghan, soprattutto quando veniva messa in dubbio. Avrebbe anche smesso di parlare a un amico, perché sospettava che sparlasse di lei.