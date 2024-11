Fonte: IPA Re Carlo e Principe William

Il rapporto tra Re Carlo e Harry è ormai interrotto da tempo. Tra padre e figlio è calato il gelo soprattutto dopo la pubblicazione di Spare. La biografia del secondogenito ha infatti riservato dei duri colpi per la sua famiglia. Nel caso del sovrano, ad aver fatto particolarmente male sono state le parole rivolte a Camilla.

Legame ormai tranciato anche con il fratello William, che dei due sembra il meno intenzionato a offrire un ramoscello d’ulivo. Come se non bastasse, giungono notizie in merito a un vero e proprio accordo tra padre e figlio. Senza l’approvazione del primogenito non potrà esserci spazio per una riconciliazione.

La richiesta di William

Non ci sarà alcuna ferita sanata tra Re Carlo e il Principe Harry fino a che William non vorrà. Un insider ha infatti rivelato come sia stato stretto un accordo all’interno delle stanze reali. Il primogenito non ha perdonato il fratello e ha chiesto (e ottenuto) al padre il rispetto di tale posizione.

Accogliere nuovamente il figliol prodigo a palazzo vorrebbe dire metterlo alle strette. Un dialogo tornerà a esserci, dunque, quando tutte e tre le parti in causa saranno pronte. Ogni passo verso una potenziale guarigione del legame dovrà essere compiuto in gruppo.

Lo riporta il Daily Beast, che sottolinea come i due figli della compianta Lady Diana siano oggi tutt’altro che in grado di rivolgersi la parola. Dall’intervista di coppia al documentario su Netflix, fino al libro. Troppi attacchi nel corso degli anni. C’è però da considerare la nuova prospettiva del sovrano. Ne ha parlato Robert Hardman, autore di Spare. Ha precisato come la diagnosi di cancro abbia spinto Cancro ad avere una nuova consapevolezza sulla fragilità della vita. Di fatto, comprensibilmente, vorrebbe vedere i due figli riunirsi e trascorrere del tempo in questi anni con il suo secondogenito e i suoi nipotini.

Una speranza per i fratelli

Sembra davvero che l’unica speranza per Harry e William risieda nella sensibilità di Re Carlo. Nonostante le tante sfide sopportate a causa della sua condizione di salute, infatti, il sovrano continua a impegnarsi nel fronteggiare questa spinosa questione.

Lo ha spiegato Hardman, che si è così espresso: “Qualsiasi cosa il Re faccia, dev’essere in tandem con entrambi i fratelli, non soltanto con uno. Non può avere discussioni unilaterali, se William non è d’accordo. La complessità della sua situazione risiede nel fatto che i fratelli devono essere allineati prima di ogni passo verso la riconciliazione”.

Lui resta nel mezzo, dunque, ormai da anni. Un delicato gioco di equilibri che ha generato una situazione che nessuno nella Famiglia Reale desidera. Il padre continua il suo percorso, lentamente, e chi può dire che prima o poi non riesca nel suo intento. Tutto lascia pensare che lui sia disposto a sotterrare l’ascia di guerra, perdonando certe frasi decisamente eccessive del secondogenito. Per William, però, sembra sia necessario ancora del tempo.