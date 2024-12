Fonte: IPA Harry d'Inghilterra e Meghan Markle

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno deciso di lasciare il Regno Unito a inizio 2020 con il sogno di costruirsi una nuova vita, anche professionale, oltreoceano. Ma sembra che quest’ultimo aspetto dell’avventura californiana dei Duchi di Sussex non vada molto bene nell’ultimo periodo. La coppia reale, infatti, ha portato a casa, da qualche periodo, diversi insuccessi dei loro progetti imprenditoriali e anche la loro popolarità sembra essere in forte discesa.

L’ultimo intoppo professionale che si è abbattuto sopra i progetti di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle riguarda la loro ultima serie Netflix, intitolata Polo, che sembra non incontrare il favore né del pubblico né della critica. Ma, oltre a ciò, uno storico magazine sostenitore della coppia sembra aver cambiato opinione su di loro.

Duchi di Sussex, il The Cut cambia idea

Quando i Duchi di Sussex decisero di lasciare il loro posto da senior royal all’interno della Famiglia Reale Inglese, diversi giornali scelsero di appoggiare il loro nuovo progetto di vita, soprattutto negli Stati Uniti d’America, patria della Duchessa. Tra di loro anche un magazine prestigioso come il The Cut che dedicò una copertina all’ex attrice il 29 agosto 2022: “Meghan Markle sulla sua nuova vita in California”.

Adesso sembra che il giornale non approvi più, come prima, i progetti americani dei Duchi, visto che nell’ultima settimana è stato pubblicato un articolo molto diretto a riguardo, redatto da Danielle Cohen: “I progetti di Harry e Meghan non possono smettere di floppare”.

Il tema del pezzo giornalistico era l’ultima produzione Netflix della coppia, Polo, incentrata, come il titolo suggerisce, proprio sugli atleti che praticano questo sport negli US Open. Danielle Cohen ha svelato di non aver ancora visto la serie televisiva ma che la considera uno dei: “Tentativi torturanti della coppia di lanciare un’impresa di successo negli Stati Uniti. Si chiama Polo e anche se si potrebbe pensare che uno sport che coinvolge cavalli, cappelli fantasiosi e atleti possa piacere agli spettatori, Polo sta già ricevendo recensioni orribili”.

La giornalista, in seguito, ha paragonato il flop della serie televisiva all’impresa di marmellate lanciata da Meghan Markle, che fatica a decollare anche per dei problemi legali: “Sembra che questa sia destinato alla stessa sorte dell’assediata compagnia di marmellate di Markle”.

Le recensioni negative su Polo

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno stretto un accordo da 80 milioni di sterline con Netflix per la produzione della serie Polo, per cui i Duchi di Sussex rivestono il ruolo di produttori esecutivi. Il Principe, però, appare pochissimo nelle diverse puntate della serie televisiva e Meghan Markle ancora di meno.

In ogni caso sembra che Polo stia ricevendo diverse recensioni negative sia dai giornali che dai telespettatori. Il Telegraph ha raccontato la produzione come: “Uno sguardo noioso dall’interno del polo elegante”, mentre il Decider ne ha parlato come di “Uno sguardo per lo più noioso su uno sport per il quale pochissime persone, al di fuori dei circoli d’élite, hanno un interesse particolare”.

Anche sui social network diversi utenti hanno bocciato Polo: “Polo è una delle serie più noiose di sempre su Netflix”.