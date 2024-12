Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno lasciato il Regno Unito nel 2020 per cominciare una nuova vita oltreoceano, prima in Canada e poi in California, dove vivono ancora oggi nella loro villa di Montecito. Da quando i Duchi di Sussex hanno lasciato il paese europeo, i rapporti con la Famiglia Reale Inglese sono stati all’insegna della tensione, specialmente dopo le diverse rivelazioni scottanti effettuate da Harry d’Inghilterra e da Meghan Markle sul loro conto.

Negli ultimi tempi, però, sembra che la Duchessa di Sussex abbia deciso di sotterrare, almeno in parte, l’ascia di guerra, anche se i suoi rapporti con il suocero e la consorte Camilla sarebbero, a oggi, del tutto inesistenti.

Meghan Markle prova l’armistizio con Re Carlo

Meghan Markle ha lanciato diverse accuse alla Casa Reale Inglese dalla sua California. Negli anni, infatti, la Duchessa di Sussex ha tacciato alcuni membri della monarchia di razzismo e di non averla accolta e difesa al meglio dagli attacchi dei tabloid britannici. Supportata dal marito Harry d’Inghilterra che ha pubblicato l’autobiografia Spare con diversi riferimenti contro la sua famiglia d’origine, la battaglia dell’ex attrice contro la Famiglia Reale Inglese sembrava destinata ad andare avanti ancora a lungo.

Invece, nell’ultimo anno, sembra che Meghan Markle abbia deciso di deporre almeno in parte le armi: “Fragile cessate il fuoco”, come rivelato anche da Kate Mansey, esperta di affari reali: “È interessante notare che quest’anno sembra aver portato a un fragile cessate il fuoco, almeno per quanto riguarda Montecito”.

Sembra, quindi, che l’ex attrice abbia deciso di cambiare la sua strategia, come riportato dal biografo reale Hugo Vickers: “Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le loro opinioni hanno perso terreno… Allontanarsi dalle vecchie abitudini potrebbe anche consentire alla coppia di concentrarsi su cose più positive… Si sono resi conto che non stava andando da nessuna parte, perché stava causando così tanti problemi”.

In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni, Meghan Markle non avrebbe alcun rapporto non i sovrani d’Inghilterra: “Per quanto riguarda Meghan, la duchessa del Sussex, non c’è comunicazione con il re e la regina”.

Harry e Carlo, cosa ostacola la pace?

Anche se Meghan Markle avrebbe deciso di abbassare le armi nei confronti della famiglia del marito, ci sarebbe ancora un particolare che costringerebbe il sovrano lontano dal figlio. Re Carlo, infatti, non sarebbe disposto a intervenire nella battaglia del Principe per ottenere nuovamente la sicurezza garantita dallo Stato, come lui vorrebbe: “Fino a quando il caso non sarà concluso, c’è poco che Charles senta di poter dire a suo figlio”.

Secondo l’esperto reale, però, il primo passo per la riappacificazione toccherebbe proprio al Duca di Sussex: “È lui quello che ha bisogno di ricomporsi e tendere il ramoscello d’ulivo perché è lui a rendere le cose difficili tra loro… I membri di maggior successo della famiglia reale sono quelli che sostengono il re in quello che fa e non competono con lui”.

Malgrado l’assenza dalle celebrazioni natalizie a Sandringham, Re Carlo III potrebbe decidere di mettersi in contatto con Montecito, durante le prossime festività natalizie ma solo per parlare con i suoi nipotini e vederli scartare i suoi regali.