Rania di Giordania, il cappotto rosa di tendenza che sta bene a tutte

Fonte: IPA Rania di Giordania conquista New York, dalla camicia bustier alla longuette aderente

Rania di Giordania non si ferma mai, ed è sempre al fianco delle donne. La Regina ha incontrato le dirigenti di una associazione nata per favorire l’istruzione, l’educazione finanziaria e le imprese del mondo femminile, mentre nelle scorse settimane aveva fatto visita a una comunità agricola interamente gestita dalle donne. E, per l’occasione, Rania ha sfoggiato un cappotto rosa, trendy e diffusissimo in questo periodo, che sta bene davvero a tutte.

Rania di Giordania, il suo continuo sostegno alle donne

La Giordania ha fatto passi da gigante negli ultimi anni per quanto riguarda il lavoro e l’imprenditoria femminile, ma la strada è ancora lunga. Per questo, la Regina Rania cerca di dare il suo supporto a tutte le associazioni benefiche, imprese e comunità che hanno come scopo favorire le donne in ogni campo.

Se a gennaio l’avevamo vista, al fianco di Re Abdullah II, alle prese con una delle più grandi comunità agricole gestite solo da donne al mondo, questa volta ha incontrato le dirigenti del Nashmiyat Charitable Society for Women Empowerment, a Tabarbour. L’associazione si occupa del mondo dell’imprenditoria in rosa, dell’educazione e istruzione finanziaria delle ragazze, ma anche di supporto psicologico e di temi ambientali.

“Grazie per avermi fatta sentire a casa oggi” ha scritto Rania di Giordania sul suo profilo Instagram, condividendo una foto dell’incontro. La Regina è vista come una luce luminosissima per le donne in questo paese, e si batte per l’indipendenza economica, affinché nessuna sia più dipendente o sottomessa a un uomo.

Il cappotto rosa di Rania tra i trend del momento

Maglia a girocollo e pantaloni neri, e un cappotto rosa pastello. Il look del giorno di Rania di Giordania è di tendenza, e facile da riproporre. A parte che questo abbinamento cromatico è sempre top, ma poi il rosa per questo capo d’abbigliamento è proprio uno dei trend dell’autunno / inverno 2022-2023.

Rania lo ha scelto con una voluminosa cinta in vita, sappiamo che le piacciono i dettagli estrosi, ma anche senza questa aggiunta, e con una semplice abbottonatura sul davanti, è perfetto per ogni occasione. La Sovrana non è nuova alla scelta di questa nuance negli ultimi mesi: l’abbiamo vista con un completo pantalone, una camicetta e un abito con ricami floreali, sempre in sfumature tenui del rosa.

Un’altra Regina appassionata di questo colore è Letizia di Spagna, che lo indossa in tutte le sue sfumature.

Fonte: IPA

Perché il soprabito rosa sta bene a tutte

L’inverno è già una stagione grigia, quindi è giusto donare un tocco di colore al nostro look. Che si tratti di un rosa pallido, come quello scelto dalla Regina di Giordania, o di un rosa acceso, che sia un coprispalle, un trench o un cappottino classico, non può mancare nel vostro armadio.

Basterà scegliere la tonalità e il modello più adatti a noi, e vedrete, sta bene davvero a tutte. Non temete, il rosa, specie se non esagerate, è molto versatile, ma attenzione a non sovrapporre troppe tonalità diverse nel vostro look, l’effetto potrebbe risultare molto diverso da quello sperato.