La Principessa Lalla Khadija del Marocco fa la sua prima apparizione per Macron dopo cinque anni: sublime

Fonte: Getty Images Lalla Khadija

La Principessa Lalla Khadja del Marocco ha accolto Brigitte Macron e suo marito Emmanuel in occasione del loro viaggio di Stato a Rabat. Era da cinque anni che non appariva in pubblico e ha lasciato tutti senza fiato.

Mohammed VI, la Famiglia Reale marocchina riunita per la prima volta a cena coi Macron

Il momento più glamour della visita di Stato di Emmanuel e Brigitte Macron è stata sicuramente la cena ufficiale organizzata in loro onore dal Re Mohammed VI del Marocco, a cui ha partecipato tutta la Famiglia Reale, il Principe ereditario Moulay El Hassan, il Principe Moulay Rachid, la Principessa Lalla, la Principessa Lalla Meryem, la Principessa Asmaa, la Principessa Hasnaa e perfino la discreta Principessa Lalla Khadija che da cinque anni nessuno l’aveva più vista. Tutti erano seduti insieme al Presidente francese e alla First Lady.

Fonte: Getty Images

La presenza dell’intera Famiglia Reale marocchina è un evento che può essere definito storico. Infatti, Mohammed VI non era mai era stato fotografato a tavola prima d’ora, circondato dalle sue tre sorelle, dal fratello, dal figlio erede e perfino dalla figlia Lalla Khadija, durante una cena ufficiale organizzata in onore di un altro capo di Stato.

Il re Mohammed VI, 51 anni, affetto da sarcoidosi, è spesso accompagnato agli eventi di Stato da suo figlio, il principe ereditario Moulay El Hassan, che si sta preparando al suo ruolo di futuro Sovrano. Ma per accogliere i Macron ha voluto che fossero presenti i membri più importanti della Famiglia Reale, perché la posta in gioco con la Francia è elevata. Quindi ha voluto contare sulla presenza del suo fedele fratello e delle sue sorelle.

Lalla Khadija incanta dopo cinque anni di assenza

Ma a fare soprattutto scalpore alla cena di gala è stata la presenza di Lalla Khadija. La Principessa, classe 2007, era assente dalla scena pubblica da 5 anni. La sua partecipazione al banchetto di Stato è un chiaro segnale dell’importanza che il Re del Marocco ha dato a quest’incontro con Brigitte e Emmanuel Macron nell’intento di riallacciare i rapporti con la Francia.

Fonte: Getty Images

Lalla indossava al gala uno splendido abito da sera verde scuro scintillante che ha abbinato a dei sandali-gioiello dal tacco altissimo. Impressionanti i gioielli scelti dalla Principessa, una parure di smeraldi e diamanti, composta da un collier e da orecchini pendenti. I lunghi capelli scuri erano raccolti in uno chignon tirato e alto. Mentre il make up da sera ma non eccessivo puntava sullo sguardo.

Lalla ha avuto l’onore di sedersi accanto a Brigitte Macron e di accompagnarla al tavolo, camminando fianco a fianco lungo la sala del banchetto nel Palazzo Reale di Rabat. La Principessa era presente anche alla cerimonia di benvenuto all’arrivo in aeroporto del Presidente francese e di sua moglie.

Brigitte Macron, abito bianco con cappa e cristalli

Brigitte Macron, toltasi il velo dopo la visiti alla moschea, era ultra chic al gala in suo onore. Ha indossato un lungo abito bianco girocollo con cappa decorata da cristalli e maniche lunghe. Quasi certamente il suo look da sera è firmato Dior.

Fonte: Getty Images

Come accessori ha optato per delle décolleté e una mini bag bianca. Il caschetto biondo era raccolto in uno chignon intrecciato che esaltava gli orecchini pendenti con diamanti, unico gioiello vistoso che ha deciso di sfoggiare alla cena.

Chi è la Principessa Lalla Khadija

A tenerle compagnia durante il banchetto ci ha pensato Lalla Khadija. Classe 2007, la Principessa è la secondogenita di Mohammed VI e dell’ex moglie Lalla Salma che pur essendo divorziata dal Re ha conservato il titolo di Principessa consorte. Dunque, Lalla è la sorella minore del Principe Hussein, futuro Re del Marocco.

Fonte: Getty Images

Dal 2011 è una studentessa del Collège royal. Nel 2017 ha preso parte al suo primo impegno pubblico accanto al Re e nel 2019 presenziò al ricevimento, insieme alla Famiglia Reale, per Letizia e Felipe di Spagna. Da quell’anno non ha più preso parte a nessun evento pubblico.