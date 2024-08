La Principessa Anna e l’avvertimento alla Principessa Charlotte (c’entra Harry)

Fonte: IPA La Principessa Anna è diventata una sorta di mentore per la Principessa Charlotte e l'ha messa in guardia da Harry

La Principessa Anna ha preso sotto la sua ala protettrice la Principessa Charlotte e sta dando alla giovane reale preziosi consigli sul suo ruolo all’interno della Royal Family. Una sorta di guida per la figlia di Kate Middleton e William tanto da spingersi addirittura a darle un avvertimento sullo zio, il Principe Harry, lontano dai parenti ormai da tempo. Il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana ha lasciato il Regno Unito nel 2020, quando Charlotte aveva solo cinque anni, e da allora i due non hanno più avuto alcun tipo di rapporto.

Il rapporto tra la Principessa Anna e la Principessa Charlotte

La Principessa Anna è nella posizione perfetta per mostrare alla piccola Charlotte la strada migliore per destreggiarsi tra i Windsor: entrambe sono cresciute con un fratello maggiore destinato a diventare Re, con la Principessa Reale che si è sempre dimostrata un’alleata preziosa per Re Carlo. Una fonte da Palazzo ha spifferato a Woman’s Day che Anna e Charlotte “parlano sempre di tutto e di niente, calcio femminile, vela, cavalli, balletto, moda, buone maniere… In sostanza, Anna sta mettendo Charlotte a prova di errore per farla diventare la principessa perfetta e la regina di riserva”. Inoltre le due sono accomunate dalla grande passione per lo sport.

A quanto pare Anna sta “inavvertitamente dando qualche succoso pettegolezzo sulla famiglia passando attraverso alcuni dei peggiori passi falsi che un reale possa fare – ha aggiunto l’insider -, da suo zio che fa festa in uniformi naziste al terribile copricapo di Beatrice al matrimonio dei suoi genitori“. Inoltre Anna si starebbe concentrando molto sul legame tra Charlotte e il fratello, il Principe George, cercando di assicurarsi che non finiscano per essere rivali come William e Harry, ma che crescano invece con il sano rispetto reciproco che ha sempre caratterizzato la sua relazione con Carlo.

William e Kate Middleton sono particolarmente entusiasti degli sforzi di Anna: “Non potevano immaginare un modello migliore di Anna, che è rinomata per la sua etica del lavoro e il suo incrollabile sostegno al Re. Non sbaglia un colpo e allo stesso tempo fa sì che le sue opinioni non solo vengano ascoltate, ma anche rispettate. Anna è stata di inestimabile valore per Kate durante i primi anni a corte. Vuole che Charlotte riceva lo stesso amore sincero e duraturo che Anne le ha dato”.

E a oggi gli insegnamenti di Anna stanno dando i giusti frutti: ultimamente la figlia di Kate e William ha iniziato a presenziare a più eventi pubblici, comportandosi sempre in maniera impeccabile. Charlotte ha compreso le aspettative del suo ruolo e si assume perfino la responsabilità di tenere in riga il fratello più piccolo, il Principe Louis, decisamente il più impertinente della famiglia (tanto che qualcuno l’ha già paragonato allo scapestrato zio Harry).

L’importante ruolo della Principessa Anna nella Royal Family

La Principessa Anna è nota per essere la più laboriosa dei Reali ed è molto amata per il suo approccio pratico e concreto alla vita reale. La 73enne senza fronzoli, che ha scelto di non dare ai suoi figli titoli reali, si è resa protagonista di recente di uno spiritoso scambio di battute quando una bambina le ha detto a un evento della RDA (Riding for the Disabled Association) che non sembrava una principessa. L’incidente è stato ricordato nel podcast The Royals with Roya and Kate dopo il ritorno di Anna agli impegni reali in seguito al breve stop dovuto a un incidente a cavallo.

Il conduttore ha raccontato: “A una bambina presente all’evento è stato detto: ‘Questa è la Principessa Reale’ e lei ha risposto: ‘Non sembri una principessa’. Pronta la replica di Anna: ‘Grazie al cielo per questo, sono così felice di sentilo’. E tutti hanno riso alla sua risposta”. Una gola profonda ha ribadito: “Come sua madre, la defunta Regina Elisabetta, Anna è molto rispettata dalla famiglia perché è un membro equilibrato e fermo, e non ha paura di mostrare il suo lato più naturale e spiritoso”.