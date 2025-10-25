Morta la Regina Madre di Thailandia, Sirikit: aveva 93 anni

La Regina Sirikit, madre del Re di Thailandia, si è spenta a 93 anni a causa di un'infezione al sangue. Era malata da tempo

Getty Images La Regina Sirikit

L’ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha comunicato il Palazzo in una nota. Molto amata dal popolo, la Regina Madre era stata in gran parte assente dalla vita pubblica negli ultimi anni a causa del deterioramento delle sue condizioni salute.

Addio Sirikit, morta la Regina Madre di Thailandia

Ad annunciare la morte della Regina Madre della Thailandia, Sirikit, è stata una nota di Palazzo: “Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì ed è morta alle 21:21 nell’ospedale Chulalongkorn a 93 anni“, si legge nel documento. La donna era ricoverata dal 2019 in seguito a “numerose malattie”, compresa un’infezione del sangue riscontrata questo mese. Le ultime foto diffuse dal palazzo in occasione del suo 88º compleanno mostravano proprio suo figlio, il Re Maha Vajiralongkorn, e altri membri della famiglia reale in visita alla Regina Madre presso l’ospedale Chulalongkorn, dove riceveva cure a lungo termine.

Sebbene sia stata spesso messa in ombra dal coniuge e dal padre, Sirikit era una figura molto influente in Thailandia: il suo ritratto era esposto in case, uffici e spazi pubblici in tutto il Paese, e il suo compleanno, il 12 agosto, era celebrato come la Festa della Mamma. Le sue attività spaziavano dall’aiuto ai rifugiati cambogiani alla salvaguardia delle foreste thailandesi. Altrettanto significative erano state le sue visite ufficiali negli anni ’60, che la videro incontrare presidenti e star americane, compreso Elvis Presley. La sua immagine, inoltre, è apparsa spesso sulle copertine dei magazine occidentali.

La vita di Sirikit, la Regina del popolo

Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara nacque a Bangkok il 12 agosto 1932 in una famiglia aristocratica. Figlia di un ambasciatore, imparentato alla casa reale thailandese, continuò i suoi studi in Europa fino al diploma. A Parigi conobbe il giovane Bhumibol Adulyadej (Rama IX), che era stato nominato Re: i due si sposarono nel 1950, poco prima della sua incoronazione. La coppia ebbe quattro figli: Ubolratana Rajakanya (nata nel 1951); Maha Vajiralongkorn, poi Re Rama X (nato nel 1952); Maha Chakri Sirindhorn (nata nel 1955); Chulabhorn Walailak (nata nel 1957).

Sirikit fu la seconda donna ad esercitare nel Paese anche il ruolo di Reggente nel 1956, durante il periodo di ordinazione buddhista del Re. La sua influenza coprì diversi ambiti: durante i viaggi nelle province rurali, si impegnò per la salvaguardia del territorio, aiutando personalmente i cittadini in difficoltà con cospiscue donazioni. Fu anche promotrice del lavoro femminile, in particolare per la produzione di artigianato tradizionale, finanziando cooperative di donne. Promosse la valorizzazione delle arti tradizionali tramite la fondazione SUPPORT Foundation creata nel 1976, e collaborò inoltre con lo stilista Pierre Balmain per valorizzare la moda locale utilizzando la seta thailandese per le sue creazioni.

Nel 2012 iniziarono i primi problemi di salute: fu infatti colpita da un ictus ischemico, e da quel momento i suoi impegni pubblici si diradarono sensibilmente fino al ritiro totale dalla vita pubblica. Dopo la morte del marito Bhumibol Adulyadej nel 2016, assunse il titolo di Regina Madre, che ha conservato fino alla sua morte.