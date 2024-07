Meghan Markle, il look casual chic perfetto per l’estate

Meghan Markle ha partecipato ad un importante summit imprenditoriale sfoggiando un look perfetto per l'estate

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle sembra pienamente lanciata nella sua nuova carriera imprenditoriale. La Duchessa del Sussex ha infatti partecipato ad un business summit negli Hamptons, sfoggiando un look casual chic perfetto per l’estate.

Meghan Markle, il tailleur estivo da imitare

Da quando Meghan Markle e suo marito Harry hanno chiuso i rapporti con la Royal Family, la Duchessa del Sussex si è lanciata in diversi progetti professionali. L’ultimo in ordine di tempo é il brand American Riviera Orchard, che ha ampiamente pubblicizzato sui social. Proprio in quanto fondatrice del marchio, l’ex attrice ha preso parte al G9 Ventures Summer Summit, un importante convegno organizzato negli Hamptons dalla broker Amy Griffin.

Per l’occasione, Meghan ha scelto un look perfetto: la Markle ha indossato un tailleur in lino di colore beige firmato Revolve del valore di 870 dollari (circa 800 euro). L’ensemble, perfetto per gli impegni professionali nei mesi estivi, è composto da gilet smanicato e pantaloni palazzo oversize. In quanto agli accessori, la Duchessa si è affidata a grandi occhiali da sole e l’immancabile collana in oro sul cui ciondolo sono incise le iniziali dei figli Archie e Lilibet. In quanto al beauty look, è all’insegna della semplicità: capelli raccolti in un messy bun e make-up naturale sono gli alleati di stile della 42enne.

La nuova carriera di Meghan Markle

Secondo Page Six, Meghan Markle sarebbe arrivata negli Hamptons da Santa Barbara, a bordo del jet privato dell’imprenditrice Jamie Kern Lima. Proprio con lei, oltre che con la stilista Misha Nonoo e la make-up artist Bobbi Brown, la Duchessa si è fatta immortalare in una serie di scatti dal summit: all’evento, che si è svolto nella villa di Amy Griffin, hanno partecipato altre star come Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon e Laura Dern.

Meghan Markle ha partecipato al summit in virtù della sua nuova carriera imprenditoriale: confrontarsi con business woman di successo potrà infatti rivelarsi molto utile per carpire preziosi consigli e trasformare il suo American Riviera Orchard in un brand di successo. Il progetto, infatti, è partito piuttosto in sordina: l’ex attrice lo aveva introdotto con un breve filmato sui social in cui si mostrava impegnata in cucina, tra i fornelli e l’allestimento di composizioni floreali. Poco dopo, era apparso anche un sito web.

Ad aprile, invece, Meghan ha reso note le sue prime “creazioni”: si tratta di marmellate casalinghe di fragola, che ha provveduto ad inviare a diverse celebrità negli Stati Uniti. A ricevere le preziose conserve sono state, tra gli altri, la comica Mindy Kaling e l’attrice Tracee Ellis Ross, figlia di Diana Ross, che hanno condiviso il presente sui social. Anche Nachos Figueras ha mostrato alcuni prodotti del brand di Meghan, come marmellate realizzate in casa e biscotti per cane. Si tratta in ogni caso di un progetto ancora in crescita: secondo i ben informati, American Riviera Orchard dovrebbe produrre anche oli edibili, gelatine, marmellate e creme spalmabili realizzate con legumi, sesame, aglio, oltre che nocciole e frutta. Le speranze di chi sognava di vedere la Markle nuovamente sul piccolo schermo, quindi, sembrano del tutto svanite.