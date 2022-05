Kate Middleton, una favola in verde con l’abito snellente

Kate Middleton in rosa esagera col bon ton

Kate Middleton torna in pubblico per il Queen Elizabeth Award, premio dedicato al design britannico. La Duchessa di Cambridge si presenta con un nuovo abito verde ultra chic, firmato Edeline Lee, che esalta la sua silhouette filiforme.

Kate Middleton, l’abito da 929 euro

Dopo averla ammirata come fotografa grazie ai ritratti scattati alla figlia Charlotte per il suo compleanno, Kate Middleton entusiasma con un nuovo look. Come Letizia di Spagna, anche la Duchessa si cimenta col verde, un colore non facile da indossare. La moglie di William ha infatti sfoggiato un sofisticato abito color salvia della stilista Edeline Lee, da 785 sterline (929 euro).

Si tratta di un vestito da cocktail, con gonna sotto il ginocchio, collo alto, corpetto a cappa con maniche a tre quarti con fiocchi sugli orli. Una cintura in stoffa con fibbia in oro segna il punto vita esaltando la magrezza di Kate che ha abbinato al modello un paio di décolletée con tacco sottile e clutch verdi, firmate Emmy London. Per una volta Kate ha rinunciato ai suoi famosi boccoli, preferendo passare i capelli alla piastra per un effetto ultra liscio. Mentre è molto interessante la scelta degli orecchini, in oro giallo, lavorati come un pizzo, del brand Nadia Irena, già indossati da Kate.

Kate Middleton, chi è la stilista del suo abito verde

La scelta del brand che ha firmato il suo look non è casuale. Edeline Lee è una giovane stilista anglo-canadese che ha fondato il marchio nel 2014. Molte le celeb che si vestono da lei, come Amanda Holden, Emma Willis, Helen Skelton, Ellie Goulding e Helen Mirren. Il suo abito con tessuto ricercato, effetto ciottoli, rappresenta perfettamente il mondo del design britannico. Dunque, ancora una volta il look di Kate vuole essere un riconoscimento al contesto in cui si trova a svolgere il ruolo di rappresentante della Corona.

Come detto, la Duchessa ha preso parte al Queen Elizabeth II Award for British Design, evento che si è svolto Design Museum di Kensington, a un paio di chilometri da casa sua. Kate è salita sul palco dove ha tenuto un breve discorso e ha premiato artisti e imprenditori che hanno rappresentato al meglio l’industria del design britannico.

Kate, che recentemente abbiamo visto indossare capi più chiari come il cappotto bianco di Alexander McQueen e il completo rosa troppo bon ton, ha scelto un abito scuro ma sempre di alta rappresentanza.