Kate Middleton e William, la serata scozzese in ricordo del primo incontro

Fonte: IPA Kate Middleton e il Principe William

Così come Re Carlo, anche la Principessa Kate Middleton e il consorte, il Principe William, sono tornati sui social con un nuovo messaggio. Kate e William hanno pubblicato un video che rivela, ma non troppo, i loro piani per il sabato sera. Una serata di festa, in occasione di una celebrazione pubblica, ma anche di un evento privato e molto romantico.

Kate Middleton celebra la Burn’s Night

Il 25 gennaio in Scozia si celebra la Burn’s Night, la ricorrenza che ricorda il compleanno del Bardo Scozzese, il poeta Robert Burns, tra i più grandi cantori del paese della storia. Re Carlo, per l’occasione, ha pubblicato su Instagram un ritratto che lo mostra con indosso il tradizionale kilt. Più poetici e discreti, Kate e William sui loro profili X e Instagram hanno condiviso una poesia dell’autore noto come il Bardo scozzese, inneggiando alle bellezze naturali della Scozia.

“Celebrando la bellezza della Scozia, il potere della natura, e la poesia di Robert Burns” ha scritto la coppia reale, augurando a tutti una “felice Burn’s Night”. Il messaggio, firmato W&C, lascia immaginare che la famigliola abbia trascorso il sabato sera tra i festeggiamenti. Intimi e in famiglia, così come piacciono a Kate (che così ha festeggiato anche il proprio compleanno). Con una cena a base dei piatti tipici scozzesi. Tradizione vuole che in quella che viene definita Burn’s Supper, la “cena di Burn”, si consumino carni e formaggi della tradizionale cucina di Scozia. Uno strappo alla regola alla di solito sempre così salutare dieta di William e Kate che, dopo la malattia, hanno deciso di focalizzarsi sulla salute e sul benessere fisico.

In Scozia il primo incontro con William

La Scozia, per William e Kate ha un sapore speciale. È terra di grandi e teneri ricordi. Fu proprio nel paese delle cornamuse, infatti, che i due si conobbero, quando erano entrambi studenti alla St Andrews University, correva l’anno 2001. “Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore” aveva in seguito commentato il Principe. E in Scozia i piccioncini posseggono anche una delle residenze a loro più care, il cottage del Tam-na-Ghar, che fu donato a William dalla bisnonna, la Regina Madre Elizabeth.

Si tratta di una delle dimore più appartate dei Windsor, dove amano trascorrere del tempo in compagnia dei figli: “George, Charlotte e Louis Sanno quanto la Scozia sia cara a entrambi e stanno iniziando a costruire i loro ricordi felici anche qui. Non abbiamo dubbi che cresceranno condividendo il nostro amore e il nostro legame con la Scozia”. Nuovi, dolci ricordi, che aiutano William a superare il dolore più grande. Il Principe si trovava proprio nella residenza scozzese di Balmoral quando, ancora bambino, ricevette la notizia della madre Diana.

Fu William a ripercorrere quei giorni in un recente viaggio in Scozia: “Ero a Balmoral quando mi è stato detto che mia madre era morta, negli oscuri giorni di dolore che sono seguiti ho trovato conforto nella campagna scozzese e negli spazi all’aperto”.