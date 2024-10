Kate Middleton, l’insospettabile abitudine delle uscite notturne

Kate Middleton ha l'abitudine di uscire di sera o di notte per visite private che devono restare segrete. William non è contento

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha un’insospettabile abitudine, quella di uscire di nascosto da Palazzo, la sera ma anche di notte, per compiere delle visite top secret e privatissime. Questa consuetudine non è nuova e non è dipesa dalla diagnosi di cancro, ma è un trucco per coltivare una delle sue passioni senza essere inseguita dai fotografi.

Kate Middleton, le visite notturne top secret

Kate Middleton non si è mai nascosta ai media, ma è stata capace di ritagliarsi dei momenti solo per sé da quando è diventata la moglie di William e futura Regina del Regno Unito, con conseguenze rischiose per sua figlia Charlotte.

Se durante il periodo di cura contro il cancro è stata ben attenta a non mostrarsi in alcun modo in pubblico, anche quando stava bene, riusciva a coltivare le sue passioni evitando occhi indiscreti. In che modo? Uscendo al crepuscolo, a volte anche di notte per poter visitare quei luoghi pubblici che altrimenti le sarebbero preclusi, salvo essere scortata da guardie del corpo e polizia.

Kate Middleton e William sorpresi a un’asta

Questa abitudine delle visite notturne, Kate la condivide a volte con suo marito William. Nel 2023, malgrado tutte le precauzioni, i Principi del Galles sono stati avvistati una sera alla casa d’aste Dreweatts, vicina a Windsor. La coppia sembrava “molto, molto interessata” ad alcuni degli oggetti, in particolare stavano osservando la straordinaria collezione del decoratore e antiquario Robert Kime, che fu assunto da Re Carlo nel 2000 per ristrutturare Highgrove e Clarence House. È probabile che stavo cercando qualche oggetto per arredare l’Adelaide Cottage.

Si trattava di una visita segreta, ma il fatto che William e Kate avessero partecipato il giorno prima al gala inaugurale della sessione di aste, aveva messo in fibrillazione il personale che aveva capito l’interessamento dei Principi per gli oggetti in vendita.

Kate Middleton, il trucco per non farsi vedere

Ma questo non è il solo esempio di uscite segrete di Kate e consorte. Lady Middleton in particolare adora andare per musei. In fondo, è laureata in storia dell’arte. E così le piace fare visite segrete in solitaria a musei e gallerie usando uno speciale trucco per assicurarsi di non essere notata. Esce di casa molto tardi, quando è possibile. Altrimenti, come ha raccontato l’autrice reale, Tina Brown, si fa trovare sul posto prima delle 8 del mattino.

Di solito questo trucco funziona e Kate riesce a passare inosservata. Ma ad esempio una volta fu riconosciuta a una mostra alla Royal Academy. La Principessa rischia ma lo fa per amore dell’arte che, ha confessato una volta, le manca tanto.

Pare che William non sia d’accordo che sua moglie esca sola. Il pericolo di essere individuata in un luogo pubblico è alto e le conseguenze potrebbero essere gravi, se qualcuno intendesse aggredirla. Per questo, quando può, cerca di uscire con lei, specialmente se le visite avvengono in tarda serata.

D’altro canto, anche Diana era costretta ad andare a teatro da sola o a uscire da Kensington Palace nascosta in macchina sotto a delle coperte per evitare di essere vista e inseguita dai paparazzi, causa per altro della sua morte prematura.