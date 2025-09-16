Kate Middleton affitta il giardino per un grande evento: scoppia la rabbia tra i vicini

William e Kate Middleton hanno affittato a Burberry Perks Field, il giardino di Kensington Palace e i vicini si mobilitano contro di loro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno scatenato le proteste dei loro vicini di casa a Londra. La Principessa e il Principe di Galles hanno osato affittare il retro del loro giardino privato per un grande evento. La mossa ha seriamente preoccupato gli abitanti della prestigiosa via in cui si trova Kensington Palace.

Kate Middleton, perché affitta il giardino privato

Kate Middleton e William non pernottano quasi mai nel loro appartamento londinese, all’interno di Kensington Palace. Amando la tranquillità della campagna, hanno scelto come residenza principale Windsor. Ora abitano nell’Adelaide Cottage ma entro l’anno traslocheranno a Forest Lodge.

Per mantenere però i loro immobili esclusivi, non esitano ad affittare gli spazi a brand e aziende di rilievo. È quello che hanno fatto con Burberry. Lo staff dei Principi si è accordato con il marchio di moda per ospitare, dietro pagamento, la sfilata nel retro del giardino privato di Kensington Palace.

Burberry ha affittato quindi Perks Field che è parte del giardino privato di William e Kate per presentare la sua nuova collezione durante la London Fashion Week. Il prestigioso evento ha però messo in agitazione i vicini di casa dei Principi che sono preoccupati dell’impatto che può avere sulla tranquillità del quartiere.

Kate Middleton, la protesta dei vicini di casa

Gli abitanti della zona non sono rimasti a guardare e hanno presentato le loro rimostranze al Royal Borough di Kensington e Chelsea. Tra i firmatari figurano l’associazione dei residenti locali e l’Alto Commissariato dell’India, preoccupati che l’evento, che attirerà centinaia di persone, possa causare traffico, inquinamento acustico e rifiuti per le strade del quartiere.

A sua volta, Burberry ha fatto sapere di aver consultato la Casa Reale, la Crown Estate e i residenti locali prima di organizzare la sua sfilata a Perks Field. D’altro canto, non è la prima volta che il brand sceglie questa area verde per presentare le sue collezioni.

Nel 2015 infatti aveva fatto costruire lì una serra in vetro dove aveva sfilato davanti a molti ospiti vip, tra cui Samuel L. Jackson.

Sebbene Perks Field venga utilizzato dai residenti della zona, è uno spazio adibito anche all’atterraggio e decollo degli elicotteri. È lì che atterrano quelli su cui viaggiano i membri della Famiglia Reale. Durante il Covid William autorizzò l’elisoccorso a utilizzare il giardino privato di Kensington Palace come base per il rifornimento dei mezzi.

Getty Images

Nel 2012 la Regina Elisabetta diede il permesso di utilizzare Perks Field per ospitare il più grande evento di design della Gran Bretagna, Decorex, che attirò oltre 11.000 visitatori. E nello stesso anno lo spazio fu affittato al Comitato Olimpico Russo durante i Giochi.

Dunque, non dovrebbe essere una novità per gli abitanti della zona vedere migliaia di persone riversarsi nelle loro strade. Eppure fino ad ora questi eventi non hanno avuto impatti disastrosi sul quartiere.

William e Kate non hanno compiuto alcuna mossa azzardata nell’affittare il giardino privato a Burberry di cui per altro Lady Middleton ha indossato pubblicamente diversi capi. Perciò, malgrado le proteste dei vicini, quasi certamente la sfilata avrà luogo a Perks Field.