Kate Middleton, la rara foto di famiglia. La riconoscete da bambina?

La stampa di tutto il mondo si sta concentrando su Spare: a quasi un mese dall’uscita del libro di memorie del Principe Harry, i danni sono incalcolabili, soprattutto alla reputazione e all’immagine della Famiglia Reale. Persino Kate Middleton, che è amatissima dal popolo inglese, ha subito il contraccolpo. Ma la Principessa del Galles non ha mai caduto e ha continuato a lavorare: a seguito di uno dei suoi ultimi progetti, ha anche condiviso una foto splendida su Instagram. Un rarissimo scatto di famiglia.

Kate Middleton, la rara foto di famiglia su Instagram

Un ritorno al passato in piena regola per Kate Middleton, tra i Reali più amati, nonostante le difficoltà derivate dal libro del Principe Harry. Sulla pagina Instagram del Principe e della Principessa del Galles, ha voluto condividere una foto unica, speciale: è una bambina, è insieme al padre (con cui ha un rapporto meraviglioso) e soprattutto il suo intento è quello di porre l’attenzione sull’impatto dei primi cinque anni di vita sull’età adulta.

Negli ultimi tempi, infatti, Kate Middleton si è molto dedicata alla campagna Shaping Us: per lei, ha estremamente importanza e l’ha anche descritta come “il lavoro di una vita”. Naturalmente la Principessa del Galles ha anche incontrato un gruppo di bambini sotto i cinque anni alla St John’s CE Primary School di Bethnal, discutendo di vari argomenti, come la crescita, ma anche i gelati e gli orsacchiotti.

Kate Middleton, il sostegno alla prima infanzia

Conosciamo la grande passione di Kate Middleton per la sua vita da mamma, tanto che avrebbe voluto il quarto figlio (negato dal Principe William). Ma, a parte George, Charlotte e Louis, tra i temi più cari per la Principessa del Galles, c’è proprio la prima infanzia. “Le facce sono il miglior giocattolo di un bambino”, ha scritto su Instagram, lasciando intendere che il contatto, la vicinanza e soprattutto la possibilità di sperimentare per i bambini significa davvero molto, al di là dei giocattoli, dei peluche.

Da una parte, molti utenti hanno commentato positivamente il pensiero della Middleton, oltre che la foto in sé: una bambina meravigliosa, in uno scatto privato (e anche piuttosto raro) insieme al padre. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza con uno dei suoi figli.

Kate Middleton, la somiglianza con il figlio Louis

“Catherine e Louis sono gemelli”, ha scritto un utente su Twitter: in effetti, la somiglianza tra Kate Middleton e il terzogenito Louis è piuttosto evidente. Più volte, del resto, si è discusso delle similitudini tra Louis e il nonno, Michael Middleton. Il 23 aprile 2023 il Principe compie 5 anni: come sempre, si attendono le foto di mamma Kate su Instagram, un rito a cui non ha mai voluto rinunciare.

C’è un ulteriore similitudine: nello scatto condiviso da Kate, la mano della fotografa è di mamma Carole. Un dettaglio non da poco, considerando la passione della Principessa per la fotografia. Proprio dai Middleton, Kate e William hanno scelto di cogliere l’ispirazione per crescere i loro figli, arrivando a mettere in discussione persino Re Carlo, che non è mai riuscito a instaurare il medesimo rapporto.