Kate Middleton, il look natalizio per le feste in famiglia da copiare

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

Maestra di stile in ogni occasione, Kate Middleton sta letteralmente stregando il Regno Unito e tutto il mondo con i suoi ultimi look, festosi ed ultra femminili. Il look natalizio sfoggiato per il concerto di Natale a Westminster Abbey ha catturato l’attenzione dei media che hanno rilanciato ovunque le foto della Duchessa di Cambridge col suo vistoso maglione rosso: un look favoloso, decisamente da copiare.

Il maglione natalizio di Kate Middleton, una creazione italiana

Le feste di Natale sono l’occasione perfetta per i più attenti allo stile per indossare qualche capo a tema: allegro, luccicante e – perchè no – rosso brillante e nemmeno le teste coronate sfuggono all’irresistibile fascino dell’abbigliamento festivo: ogni evento ufficiale è una buona occasione per esibire al mondo il proprio canone di eleganza e distinzione. Kate Middleton, ospite d’onore del tradizionale concerto di Natale di Westminster, è apparsa nel trailer dell’evento inglese che sarà trasmesso in tv nel Regno Unito il 24 dicembre, con un magnifico maglione rosso di lana decorato da roselline bianche ed impreziosito da scintillanti bottoni gioiello sul davanti. Il capo in morbida lana è del brand Miu Miu, una raffinatissima creazione italiana, una scelta non inconsueta per la Duchessa che per il suo guardaroba, come è noto, privilegia i marchi inglesi ma non trascura la moda Made In Italy, celebre in tutto il mondo per stile e manifattura.

La Duchessa di Cambridge, una splendida (quasi) quarantenne

Kate Middleton è senz’altro è la royal più seguita della monarchia inglese, oggetto dell’attenzione dei fotografi e degli articoli dei media britannici che non hanno potuto evitare di sottolineare la straordinaria forma della Duchessa di Cambridge che tra meno di un mese, per la precisione il 9 gennaio, compirà quarant’anni. La rivista statunitense People ha scritto che la Duchessa sta letteralmente “fiorendo”, un titolo che conferma l’ottimo momento che sta vivendo la consorte del principe William, nel pieno della sua maturità, benvoluta dalla famiglia e dalla nazione, raggiante ambasciatrice della monarchia nel mondo, come dimostrano le ultime occasioni in cui è apparsa in pubblico, sempre sorridente e molto felice. Anche un maglioncino natalizio dà prova della sua innata eleganza da futura Regina, e noi non possiamo che imitarla.