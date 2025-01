Fonte: IPA Principe Harry

Anno nuovo, Invictus Games nuovi, o almeno in parte. La Fondazione del Principe Harry cambia amministratore delegato. L’annuncio della nomina di Rob Owen è avvenuto lo scorso 20 dicembre 2024. Questi prenderà il posto dell’uscente Dominic Reid. Un cambio storico, considerando come quest’ultimo abbia contribuito alla realizzazione degli Invictus Games, inaugurati a Londra nel 2014.

Invictus Games, nuovo CEO

Dopo un decennio in carica, Dominic Reid ha annunciato le sue dimissioni. La Fondazione Invictus Games del Principe Harry ha dunque dato il benvenuto a Rob Owen OBE come nuovo CEO. Una figura scelta sulla base della sua esperienza nel “costruire solide partnership, promuovere culture lavorative inclusive e guidare i meccanismi di finanziamento innovativi”, ha spiegato il presidente Lord Allen.

Il tutto avviene in vista degli Invictus Games Vancouver Whistler 2025. Ogni cosa avverrà come da programma, con tantissimi che attendono grandemente l’avvio di questo torneo internazionale di sport adattivi, con in campo veterani feriti e malati e personale di servizio. Il tutto come strumento di guarigione, fisica e mentale.

Owen dovrà lavorare per guardare al futuro dell’organizzazione, che ha già attuato svariati tornei:

2014 – Londra, Inghilterra;

2016 – Orlando, Florida;

2017 – Toronto, Canada;

2018 – Sydney, Australia;

2022 – L’Aia, Paesi Bassi;

2023 – Dusseldorf, Germania.

Chi è Rob Owen

Il Principe Harry ha approvato la nomina di Rob Owen, che ricopre questa carica dopo essere stato per 16 anni il CEO di St Giles Trust, organizzazione benefica britannica, impegnata nel sostenere individui afflitti da problematiche sociali di vario genere.

Un lungo mandato di grande successo, considerando come in questi anni abbia ampliato la programmazione e fatto risparmiare ai contribuenti britannici circa 3,1 miliardi di dollari. Sotto l’aspetto personale, poi, sposa pienamente lo spirito alla base degli Invictus Games.

Sappiamo infatti che il nuovo CEO ha scalato il Monte Everest e il Monte McKinley. Tra le proprie imprese personali si annovera, poi, anche il raggiungimento del Polo Nord e del Polo Sud, la Marahon des Sables, che lo ha visto nel deserto per una settimana, e la Maratona di New York. Come se non bastasse, è stato per tre volte impegnato nella Maratona di Londra e ha preso parte alla gara di kayak Devizes-Westminster.

Owen assumerà l’incarico ufficialmente a partire dalla fine di febbraio 2025. Ha però già rilasciato le prime dichiarazioni come CEO: “Sono onorato di entrare a far parte della Fondazione Invictus Games. Negli ultimi 10 anni ha cambiato e salvato vite, ispirando il mondo intero. Sono ansioso di iniziare a lavorare al fianco del team, dei nostri partner e della comunità di concorrenti e delle loro famiglie. Vogliamo garantire che questa missione continui a prosperare e crescere”.

Invictus Games 2025: novità

Per quanto riguarda gli Invictus Games Whistler 2025, sappiamo che si terranno dall’8 al 16 febbraio 2025 nella Columbia Britannica. Due novità importanti a riguardo. La prima è che il torneo farà ritorno in un ex Paese ospitante per la prima volta. Sarà poi caratterizzato dall’aggiunta di sport invernali: