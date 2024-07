Chi era Robert Fellowes, lo zio di William ed Harry

Fonte: IPA William ed Harry

Lutto a Buckingham Palace: è morto Lord Robert Fellowes, zio di Harry e William. Fedele consigliere della Regina Elisabetta, aveva 82 anni, ed aveva sposato la sorella di Lady Diana. Sarebbe deceduto per cause non note lo scorso 29 luglio, ma la notizia è stata resa nota solo diversi giorni dopo.

Chi era Robert Fellowes, zio di William ed Harry

Robert Fellowes, zio dei Principi Harry e William, è deceduto a 82 anni per cause non note. Ex banchiere, è stato consigliere della Regina Elisabetta dal 1990 al 1999, in un periodo particolarmente delicato: in quegli anni, la corona dovette far fronte a diversi scandali, inclusi i problemi matrimoniali di Carlo, Anna ed Andrea. Fu sempre lui ad affiancare la Regina nei giorni successivi alla morte di Lady Diana.

Fonte: Getty Images

Nato a Sandringham, nel Norfolk, l’11 dicembre 1941, proveniva da una famiglia molto vicina alla Casa Reale: suo padre era il maggiore delle Scots Guards Sir William (Billy) Fellowes, mentre sua madre Jane Charlotte Ferguson, era figlia del generale di brigata Algernon Francis Holford Ferguson (bisnonno di Sarah, duchessa di York). Robert studiò presso l’Eton College e si unì alle Scots Guards, uno dei reggimenti di Guardie a piedi dell’esercito britannico, nel 1960.

Oltre che alla famiglia reale inglese, il suo nome è legato al mondo della finanza e delle banche: nel 1963 iniziò a lavorare per l’Allen Harvey and Ross Ltd, importante gruppo di mediatori di sconto e banchieri, di cui divenne amministratore delegato dal 1968. Al servizio della famiglia reale, invece, ricoprì la carica di Assistente Segretario Privato, diventando successivamente deputato nel 1986 e segretario privato dal 1990 al 1999. È stato inoltre membro della Camera dei Lord del Parlamento inglese. Tra gli importanti incarichi da lui ricoperti, c’è anche quella di vice presidente del Commonwealth Institute e di presidente del Chair of the Prison Reform.

Robert Fellowes, la vita privata

Robert Fellowes sposò nel 1978 Lady Cynthia Jane Spencer, sorella di Lady Diana e figlia di John Spencer, VIII conte Spencer. La coppia ebbe tre figli: Laura Jane Fellowes, nata nel 1980, Alexander Robert Fellowes, nato nel 1983, ed Eleanor Ruth Fellowes, nata nel 1985.

Vista la vicinanza di Fellowes alla Royal Family inglese, il suo personaggio è stato anche ritratto nella quinta e sesta stagione della serie The Crown. Ad interpretarlo, è stato l’attore Andrew Havill.

Il ricordo di Robert Fellowes

A ricordare Robert Fellowes dopo il suo decesso, è stato il fratello della compianta Lady Diana, Earl Spencer: “Il mio eccezionale cognato, Robert, non è più con noi. Un vero gentiluomo, nel senso più autentico del termine, era un uomo dal grande senso dell’umorismo, saggezza e integrità. Sono orgoglioso di essere stato suo cognato” ha scritto sui social. Non si sono invece pubblicamente espressi Harry e William, che a Robert erano molto legati: l’uomo aveva sempre speso splendide parole per la loro mamma Diana.

“Diana era bravissima nel suo incarico. Era una comunicatrice eccezionale, con un grande intuito. Lei sceglieva le aree in cui pensava di poter fare la differenza tra tutti” spiegò Fellowes in un’intervista rilasciata al Daily Telegraph quando era ancora in vita.