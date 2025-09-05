Charlene di Monaco in lutto, il toccante messaggio per Giorgio Armani

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è rimasta profondamente colpita dalla notizia della morte di Giorgio Armani. E ha voluto rendergli omaggio con un messaggio toccante sul profilo Instagram ufficiale del Palazzo. Fu lui infatti a crearle il suo abito da sposa.

Charlene di Monaco, l’addio a Giorgio Armani

Charlene di Monaco ha voluto dare il suo personale addio a Giorgio Armani. Lo stilista si è spento giovedì 4 settembre, all’età di 91 anni. L’eredità che lascia è immensa e non si tratta solo del patrimonio, ma anche dei suoi insegnamenti nel modo di fare e intendere la moda.

Charlene ha voluto rendere omaggio a Re Giorgio, sottolineando quanto è stato importante per lei. Armani creò il suo abito da sposa con il quale ha consacrato la sua nuova vita di Principessa di Monaco accanto ad Alberto.

Per questo ha scelto il profilo Instagram istituzionale per dare l’ultimo saluto al grande stilista. Charlene ha condiviso una foto del giorno del suo matrimonio in bianco e nero, scattata da Patrick Demarchelier. Nell’immagine Armani posa orgoglioso accanto agli sposi.

Scrive la Principessa a commento: “È con grande tristezza che il Principe e io abbiamo appreso della scomparsa di Giorgio Armani. È stato una figura emblematica nel mondo della moda e ha creato e plasmato tendenze che hanno influenzato generazioni”.

Poi ha proseguito ricordando il suo vestito da sposa: “Tra le varie sue creazioni, c’era anche il mio abito da sposa, nel luglio 2011. Il suo lavoro e i suoi successi gli sopravviveranno e continueranno a ispirare il futuro. S.A.S. la Principessa Charlene“.

Moltissimi i messaggi di cordoglio che si sono uniti a quello della Principessa. Anche Elisabetta Gregoraci ha commentato con un semplice cuore per sottolineare che condivide appieno quanto scritto da Charlene.

Charlene di Monaco, l’abito da sposa creato da Armani

Si legge anche a proposito dell’abito creato da Re Giorgio: “Il vestito da sposa più bello nella storia dei matrimoni reali”; “E questo vestito sarà sempre uno dei miei abiti preferiti di sempre!”; “Bellissima sposa in un abito mozzafiato 🤍🙏 Grazie a Giorgio Armani 🥀”.

E di Armani dicono: “Un’eredità brillante, un lavoro meraviglioso, le nostre più sentite condoglianze e preghiere”; “Un’intera era è andata”; “Brava S.A.S. la Principessa ❤️tutto il mondo piange oggi un grande italiano, il genio mondiale della moda e dello stile👏”.

A dir la verità, Armani non ha firmato solo l’abito da sposa di Charlene nel Principato. Anche Beatrice Borromeo, la moglie di Pierre Casiraghi, si era affidata a lui per i vestiti del suo grande giorno. Anche se ora veste Dior in quanto ne è brand ambassador.