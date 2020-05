Così, dopo la fine del mio matrimonio, ho imparato a rendere preziosa la vita

editato in: da

Anche io una volta sono stata la protagonista di una favola, così bella che faceva invidia al mondo. Insieme a lei prendevano forma le promesse e la voglia di conquistare il mondo, perché niente e nessuno ci avrebbe ostacolato.

C’erano i “ti amo” e i “per sempre”, gli sguardi, i sussurri e i brividi, quelli d’amore folle e incondizionato che ero certa, sarebbe durato per sempre. Poi, non ricordo come, i silenzi hanno sostituito le parole, le incomprensioni hanno preso il posto delle risate e della spensieratezza e le promesse si sono infrante, una ad una.

C’è stato un momento in cui ho pensato che quella potesse essere la fine, non della mia relazione, ma del mondo intero, perché io davvero non credevo potesse essere possibile vivere una vita senza di lui.

In realtà, vi confesso, che non ci è voluto poi molto affinché capissi che le persone non mentono quando dicono che il tempo guarisce tutte le ferite e che d’amore non si muore. Che quando qualcuno ti spezza il cuore ti rende più forte, perché da quel momento in poi sai che nessuno più potrà ferirti.

Ho imparato che nulla resta immutato e che forse è vero che l’amore è eterno finché dura. E ho capito che restare aggrappata a un matrimonio, anche se infelice, mi faceva sentire in un porto sicuro, lontana da maremoti e tempeste. Ed era bello.

Poi un giorno mi sono allontanata da tutte le forme che mi erano familiari scoprendo quanto può essere terribilmente intenso e affascinante nuotare in mare aperto con la costante sensazione di perdersi, per poi ritrovarsi.

Ed è stato in quel momento che ho capito che avevo un’infinità di scelte per essere felice, per vivere la mia vita e che senza di lui finiva solo quella parte del mondo che conoscevo, ma si aprivano nuove strade, prospettive, conoscenze. Altri mondi erano lì per me, in attesa solo di essere esplorati. Così ho preso ciò che era rimasto della mia vita e ho iniziato a prendermene cura, con amore e tenacia.

E ho capito, finalmente, che qualsiasi cosa accada, potrò sempre contare su me stessa, una delle donne più forti che io conosca.