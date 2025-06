Test: Quale nuvola sei?

Guardi il cielo e resti incantata dalle forme delle nubi, leggere e impercettibili o estese e potenti. Qualcosa di misterioso ti lega a loro, connesso alle tue caratteristiche più segrete. Scopri con il test cosa hai in comune con le bellissime e mutevoli abitanti dell'atmosfera

Le guardiamo molto più spesso di quel che pensiamo: al mattino appena uscite di casa, mentre passeggiamo, la sera quando il sole tramonta. Le nuvole hanno il potere di affascinarci e consolarci, farci riflettere o portare via i pensieri che fanno male. Queste masse visibili di vapore acqueo condensato e/o cristalli di ghiaccio sospese nell’atmosfera, così come le definisce la scienza, sono anche una fonte di ”gioco”: alzi la mano chi non è mai cimentata a individuare sagome bizzarre nelle nubi – un animale, un volto, un oggetto – guidata dalla fantasia.

A cosa somiglia quella nuvola?

Questo fenomeno si chiama pareidolia ed è la tendenza istintiva del cervello a individuare forme familiari in immagini disordinate: è un gioco che piace a tutti, bambini e adulti, perché è divertente (e rilassante) starsene sdraiate in spiaggia o su un prato a cercare di interpretare le mutevoli figure assunte dalle nuvole. Sembra che le donne siano più inclini degli uomini a sperimentare questa illusione. Forse perchè hanno una connessione particolare con esse.

Il “carattere” delle nuvole

Ma il legame tra noi, il cielo e le nuvole va al di là del semplice atto di ammirare questi fenomeni naturali e perdersi nella loro bellezza. Proprio come le sfumature della nostre personalità, le nubi non sono mai ferme, mai uguali. Eppure, come noi, hanno tutte il loro carattere, che dipende dalla loro tipologia.

Le candide o minacciose signore del cielo si dividono in Nuvole Alte (6.000-13.000 metri), Nuvole Medie (2.500-7.000 metri) e Nuvole Basse (dal suolo fino a 2.000 metri). Ogni tipo ha le sue categorie, ma in linea di massima le Alte non sono foriere di pioggia, le Medie possono annunciare cambiamenti meteo anche imporanti, le Basse sono quelle che portano precipitazioni o neve.

Ogni nuvola è importante

Nessuna nuvola è migliore o peggiore di un’altra perché hanno tutte la loro funzione: nel ciclo della Terra, c’è ugualmente necessità di periodi di sole con cieli limpidi abitati da nuvolette candide simili a piume, come pure di fasi con precipitazioni intense causate da formazioni grigie dense e spesse.

Le nubi, insomma, fanno il loro “lavoro” di solerti addette al meteo, ma ormai devono fare i conti con il riscaldamento globale sempre più veloce che sta cambiando il clima terrestre. Le conseguenze? L’aumento delle temperature medie, i cambiamenti nei modelli di precipitazione, l’innalzamento del livello del mare, la perdita di biodiversità, la desertificazione, gli eventi atmosferici estremi.

Quel pericolo nel cielo

Non c’è nessuna nuvola, per quanto volenterosa, che possa impedire questi effetti disastrosi. Purtroppo le cause predominanti sono riconducibili all’attività umana, che provoca emissioni nell’atmosfera terrestre di crescenti quantità di gas serra. Se questi gas rimanessero stabili, continuerebbero a garantire quel benefico “effetto serra” che permette alla Terra di trattenere il giusto calore. Ma l’utilizzo di combustibili fossili, tra cui carbone, petrolio e gas naturale, sta modificando la quantità di questi gas e l’effetto serra, così alterato, rischia di diventare fatale.

Una connessione speciale

Cosa possono fare le nuvole in tutto questo? Ben poco, se non siamo noi ad aiutarle impegnandoci per la salvezza della nostra casa comune, la Terra. D’altronde, le donne hanno una connessione speciale con le nuvole, che rappresentano un legame ancestrale con il mondo spirituale e il mistero. La relazione si basa sulla forza interiore delle donne e alla loro capacità di intuire e percepire ciò che non è visibile.

Cerca la tua nube!

Ma ognuna di noi è connessa a un tipo particolare di nuvola, a seconda del suo umore, dello stato d’animo, del momento della vita che sta attraversando. Per scoprire quale nuvola sei, gioca con il test che ti svela a quale genere di nube appartieni. E dopo aver individuato il tuo, di sicuro guarderai al cielo con occhi diversi.