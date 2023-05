Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Quale icona femminile contemporanea ti rappresenta di più?

Siamo circondate da figure femminili che si propongono come modelli vincenti: sono influencer, cantanti, modelle, it-girls, attrici di film-evento… Sembrano tutte perfette, con outfit da urlo, fisici statuari, contratti milionari, sponsor di lusso, fidanzati magnifici, diamanti nei collier. Ma questa sovrabbondanza di figure femminili “super” a volte ci sembra esagerata: cosa sanno fare, veramente? Molta della loro popolarità la devono ai social media manager, ai press-agent, agli stylist. Comunque, ci appaiono divertenti e gradevoli da seguire su Instagram o da guardare su YouTube.

Star che possono ispirarci

Ma cosa possono ispirarci davvero? Sono delle persone che possono veicolare messaggi importanti per noi e il nostro progetto di futuro? Forse. Di sicuro ci sono altre donne che sono davvero delle grandi star, ma ogni briciola della fama che hanno se la sono costruita con la capacità di credere in sé stesse, con lo studio, il sacrificio, la forza di volontà, l’impegno, il coraggio di sfidare gli stereotipi. Da questo tipo di persone possiamo imparare tanto, a cominciare dalla forza delle proprie idee ma anche da quella di rialzarsi dopo una sconfitta. E sono loro che possono rappresentarci.

Personalità che lasciano il segno

Le icone femminili di questi ultimi anni stanno lasciando un reale segno nella storia: artiste rivoluzionarie e controcorrente come Lady Gaga, campionesse sportive immense come Federica Pellegrini, attrici schierate dalla parte delle donne come Zendaya, attiviste che hanno ispirato un movimento ambientale giovanile mondiale come Greta Thunberg. Ognuna di loro può suggerirci qualcosa di importante e può rappresentarci in modo degno e legittimo.

