Se c’è una star che non sbaglia mai un outfit, ma che – anzi – riesce sempre a essere perfetta quella è. Recentemente l’abbiamo vista ai SAG Awards , ma quella è stata solo l’ultima di tante occasioni in cui l’attrice ha dimostrato di avere gusto, stile e quel pizzico di carattere audace. E così è stato alladove si è presentata per la sfilata di Louis Vuitton in un