Di fronte a una distesa di fiorellini spontanei ci sentiamo in pace con il mondo, perché la connessione con loro è forte ed antichissima. Per trovare il fiore di campo che si lega alla tua personalità gioca con il test che ti svela con quale specie floreale naturale sei più connessa

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test Quale fiore selvatico ti rappresenta?

Decorano le facciate delle case e rallegrano anche il più piccolo dei balconcini, ornano giardini, appaiono nelle opere d’arte, si trasformano in frutti, addobbano le cerimonie sia festose che di addio. I fiori fanno parte del nostro modo di esprimerci assumendo significati simbolici di amore, gioia, novità, ringraziamento, congratulazioni, passione. Con le donne poi hanno un legame speciale: da sempre fanno parte della loro immagine, come decorazioni di acconciature, stampe di stoffe, ispirazioni per colori particolari del loro abbigliamento.

La perfezione studiata dei fiori di serra

I fiori di serra e di coltivazione industriale sono magnifici nella loro perfezione, ideali per essere regalati recisi o in piantina in ogni stagione. Rose, fresie, gardenie, garofani, calle, peonie, ortensie sono protagoniste di creazioni spettacolari dei migliori floral designer. Eppure, anche se incantevoli, questi fiori sono il risultato di accurati studi, di incroci selettivi, esperimenti botanici per arrivare al top della bellezza.

Il cuore selvaggio dei fiori spontanei

E poi ci sono i fiori di campo, quella flora spontanea, imperfetta e selvatica che fa brillare di tonalità sorprendenti i prati, il sottobosco, le pareti delle montagne. I fiori selvatici ci commuovono e ci stupiscono per la loro ostinata bellezza che si adatta ai terreni aridi, le zone paludose, i muretti a secco, i bordi delle strade, le dune sabbiose. Eppure tanti fiori più blasonati discendono proprio da loro. Le aristocratiche orchidee non sanno che le distese erbose sono ricche delle loro piccole sorelle spontanee. I vivaci garofani ignorano che i loro antenati sono i garofanini spontanei, che vivono sulle rupi e sui monti. Perfino la sofisticata peonia, spesso usata nei bouquet da sposa, di sicuro non conosce la sua collega selvatica che si trova in alcune zone dell’arco alpino e appenninico ed è così preziosa che è vietato raccoglierla.

In connessione con la natura

Ognuna di noi ha un legame speciale con i fiori selvatici che ci connette profondamente con il mondo naturale. Non è un caso se, per millenni, le donne hanno creato pozioni di guarigione con le misture di infiorescenze e piante spontanee elaborate con ancestrali conoscenze. Sarà per tutto questo che, quando attraversiamo un’area verde, ci sentiamo più serene alla vista dei piccoli e resilienti fiorellini che occhieggiano in mezzo all’erba o si affollano dietro un cespuglio ombroso. Guardiamo i ciclamini selvatici, i non-ti-scordar-di-me, i papaveri, le campanule, le primule, le margherite e percepiamo quanto siamo tutti parte dello stesso universo naturale da cui dobbiamo ispirarci per la nostra forza e la nostra bellezza.

In virtù di questo antico legame, vuoi scoprire quale specie spontanea ti rappresenta e rispecchia la tua personalità? Gioca con il test che ti svela il nome del fiore selvatico più simile al tuo modo di essere. Porta quel fiore sempre con te, con una foto nel tuo smartphone. Ma senza raccoglierlo!