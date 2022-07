Test: Qual è il solare che fa per te?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Il sole ci regala molti benefici: stimola la sintesi della Vitamina D, fondamentale per le donne perché regola il metabolismo del calcio nelle ossa. Inoltre il sole aiuta il corpo a rilasciare più serotonina, il cosiddetto “ormone del buonumore”, legato alla sensazione di felicità ma anche al controllo dell’appetito: favorisce infatti la comparsa del senso di sazietà. Il sole poi migliora l’efficienza fisica e mentale. E ci fa più attraenti, perché l’abbronzatura dona fascino e bellezza.

A fronte di questi innegabili vantaggi, il sole può causare diversi problemi, come le dolorose scottature che bruciano e si spellano: sono delle vere e proprie ustioni di primo e secondo grado, che si manifestano dopo troppe ore di sole. L’eritema solare, poi, provoca pruriti intensi, irritazione, comparsa di bolle e vescicole. Il sole può anche danneggiare la pelle causandone l’invecchiamento precoce e favorendo tumori della pelle.

Per non rinunciare alla nostra amata dose di sole, sia al mare che in montagna, esponiamoci ai raggi nelle prime ore del mattino o dopo le 17. Evitiamo la canicola di mezzogiorno, in cui i raggi del sole sono più pericolosi. Inoltre applichiamo sempre una protezione solare a fattore molto alto, indicata dall’acronimo SPF (Sun Protection Factor): con l’inquinamento e i cambiamenti climatici i raggi si sono fatti più potenti e il filtro che deve proteggerci sale necessariamente di intensità.

Ma se la protezione è obbligatoria per tutte, ognuna ha il tipo di solare che si addice maggiormente al suo carattere e al suo modo di godersi la vacanza. Se vuoi scoprire qual è il tuo, gioca con il test che ti svela qual è il solare in sintonia con te.