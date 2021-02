Voglio invecchiare e continuare a ridere con te

editato in: da

Qual è il segreto per rendere un amore longevo e mantenere in vita il rapporto di coppia? È quello apparentemente più banale, ma mai scontato: ridere. Insomma l’umorismo non non fa bene solo all’umore, ma anche all’amore e a confermarlo è la scienza.

Non che avessimo bisogno, poi, di una testimonianza da parte di terzi, per comprendere quanto ridere insieme al nostro partner possa fare bene, all’umore e al cuore. Perché la verità è questa: quando c’è amore reciproco, tutto ciò che vogliamo e invecchiare con quella persona desiderando di continuare a ridere insieme. Del mondo che ci circonda, dei difetti dell’uno e dell’altra, di tutti quei piccoli errori fatti per distrazione e persino dei fallimenti più grandi.

Ridere insieme è il segreto della felicità nella coppia. Anche quei battibecchi e quelle discussioni inutili che terminano poi con le risate da parte di entrambi non sono altro che il segnale che la storia funziona davvero. Secondo una ricerca della Appalachian State University, riportata sulla rivista Psycology Today, la dimostrazione di una relazione sana e duratura è data proprio dalla capacità da parte dei partner di ridere insieme e prendersi in giro.

Un’altra ricerca condotta da Jeffrey Hall, esperto di neurologia del corteggiamento all’Università del Kansas, ha rivelato che ridere insieme alla propria dolce metà non è che una conferma della stabilità della coppia. Insomma, affrontare la vita con una risata, una battuta e qualche presa in giro, ci rende invincibili, in coppia.

Sappiamo bene quanta importanza ha il sorriso nella nostra vita e si tratta comunque di una grande sfida, ma trovare qualcuno con cui farlo ci rende imbattibili.

E non importa se a una piace la musica rock e all’altro quella classica, se lui preferisce guardare serie tv a casa e lei fare passeggiate all’aria aperta, due persone non devono essere per forza uguali per condividere la vita ma, al contrario, devono saper trasformare i momenti noiosi in ricordi di complicità, risate e piacere da imprimere nella memoria. E questo avviene utilizzando l’allegria come il migliore ingrediente dei rapporti di coppia.

Del resto l’amore è anche questo, voler invecchiare insieme, continuare a a ridere insieme.