Sindrome di Munchhausen: le malattie che non esistono e il peso sui bambini

Fonte: iStock Cos'è la Sindrome di Munchhausen

Il 6 febbraio del 2023 veniva arrestata una giovane donna italiana nel Varesotto. La notizia aveva sconvolto l’opinione pubblica a causa dell’accusa, quella di maltrattamento aggravato nei confronti della sua bambina. La mamma, infatti, aveva più volte provocato delle gravi ustioni sul corpo della figlia di 17 mesi con un deodorante.

Negli ultimi tempi, la piccola era stata ricoverata più volte in diversi ospedali della zona, senza che i medici riuscissero a spiegarsi la natura di quelle ferite. L’allarme, poi, è stato lanciato dai medici del Policlinico di Milano che, dopo aver curato la bimba, sospettosi si sono rivolti alle forze dell’ordine. Dopo indagini e investigazioni è emerso che era proprio sua madre a spruzzare da una distanza ravvicinata il deodorante su diverse parti del corpo della bambina ferendola.

Una volta arrestata, la donna ha ammesso di aver utilizzato il deodorante, ma senza l’intento di far male a sua figlia. E allora perché lo ha fatto? Secondo il professore Claudio Mencacci, primario di Psichiatria all’ospedale Fatebenefratelli, che si espresso sulla vicenda in un’intervista su Repubblica, la giovane donna è affetta dalla Sindrome di Muncchausen per procura.

Cos’è la Sindrome di Munchhausen

Con il termine di Sindrome di Munchhausen si fa riferimento a una patologia mentale che porta chi ne soffre a vedere, o peggio a procurare, malattie che in realtà non esistono solo per avere continue e costanti attenzione mediche. Le origini del nome sono legate alla storia del Barone Munchhausen, che divenne celebre proprio per le continue malattie immaginarie che dichiarava di avere.

Quello che succede, a chi soffre di questa patologia, è abbastanza intuibile. Le persone affette dalla Sindrome di Munchhausen, infatti, sono solite inventare sintomi e disturbi. Ma possono arrivare anche a provocarsele da soli. Le origini, invece, sono controverse e ancora incerte. Secondo alcuni esperti la sindrome può nascere a causa di disturbi della personalità, ma anche per dei traumi infantili che non sono stati superati.

Questa patologia conosce anche una variante, conosciuta come Sindrome di Munchhausen per procura, ed è quella che porta i soggetti che ne soffrono a far vedere agli altri malattie che non esistono. Purtroppo, come il caso della giovane mamma ha dimostrato, molto spesso questa si manifesta proprio nelle persone che dovrebbero proteggere i bambini: i loro genitori.

Chi soffre di questa patologia, infatti, fa credere al bambino di stare male, o peggio è lui a ricreare le situazioni che simulino malattie e che abbiano quindi necessità di guarigione. E i danni a carico dei più piccoli, inutile a dirlo, rischiano di diventare enormi.

Il peso sui bambini

Secondo uno studio condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e pubblicata sul Journal of Child Health Care, la Sindrome di Munchhausen negli ultimi anni è sempre più diffusa. Un dato, questo, che è molto preoccupante. La ricerca, basata su un campione di 751 bambini ricoverati nel reparto di pediatria del gemelli di Roma, ha rivelato che il 2% di questi in realtà erano affetti da disturbi non reali.

Da questa percentuale, è emerso che alcuni casi hanno a che fare con la Sindrome di Munchausen per procura, e questo vuol dire che sono stati i genitori ad arrecare un danno fisico al bambino, per provocare una malattia da curare, oppure a far credere al bambino di essere malato. E purtroppo, in 3 casi su 4, quel genitore era la madre.

Secondo il professore Claudio Mencacci lo scopo è “Fargli credere di essere malato per poi diventarlo effettivamente. Questo comporta anche che la mamma riesca ad avere molta attenzione da parte dei sanitari e del resto del suo ambiente. Un’attenzione verso sé stessa, come madre di un piccolo molto malato”.

Inutile dire quindi che quella della Sindrome di Munchhausen è una patologia che non può essere trascurata perché il peso che ha sui bambini, che invece vanno protetti, rischia di diventare troppo pericoloso.