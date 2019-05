Sei rimasta amica del tuo ex? Secondo la scienza sei una potenziale psicopatica

editato in: da

Se con il vostro ex partner avete deciso di rimanere amici allora vuol dire che non state bene con il vostro cervello. Non siamo noi a dirlo (ovviamente) ma uno studio scientifico che è giunto a questa affermazione sostenendo addirittura che si potrebbe essere dei veri e propri psicopatici. Quando finisce una storia si creano sempre due diverse posizioni: da una parte c’è chi decide, a volte anche senza problemi, di restare amico del proprio ex fidanzato, dall’altra chi invece, decide che è il caso di cancellarlo del tutto eliminando foto, numero di telefono e via anche dai social.

Questa interessante quanto scioccante ricerca messa a punto da alcuni esperti dell’Oakland University dimostra che dopo un approfondito studio, sia gli uomini e le donne che stabiliscono di rimanere amici dell’ex partner sono delle persone dalla personalità definita a chiare lettere: enigmatica e complessa. Ma per quale motivo determinati individui non intendono in alcun modo tagliare questo legame? I motivi, sempre secondo i ricercatori dell’Oakland University potrebbero essere davvero numerosi e sorprendenti.

Si è giunti ad affermare che rimanere amici con l’ex partner diventerebbe una sorta di scudo per chi non vuole soffrire fino in fondo l’abbandono, una difesa soprattutto per chi non è in grado di accettare la fine di una storia che viene accostata quasi ad una sorta di fallimento della propria vita oltre ad alcune persone che sentono ancora forte il desiderio di dominare l’altro e dunque sentono il bisogno di non perdere in alcun modo il controllo sulle sue scelte e sui suoi pensieri. È pur vero che si può in rari casi, anche diventare migliori amici ma non sempre i partner attuali sono contenti di questa condizione.

Anche il critico Tony Ferretti ha dato la sua opinione su questo punto sostenendo che coloro che decidono di rimanere amici del proprio ex partner sono soprattutto i narcisisti e Il motivo sarebbe da imputare al fatto che tali persone odiano fallire, non intendono perdere ed avvertono la necessità di custodire a tutti i costi un rapporto tramutandolo da amore a amicizia. E così il narcisista rifiutato soffre oltremodo: si dice che difficilmente riesca a guarire dopo un addio. In generale c’è da dire che a questo punto gli “psicopatici” vivono le loro relazioni pensando a ciò che gli potrà venire utile e restano amici con i loro ex per un fatto puramente materiale.