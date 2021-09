Tuo figlio ha la passione per i dinosauri? È più intelligente

Vi sarà capitato sicuramente di notare che i vostri bambini hanno un intenso interesse nei confronti dei dinosauri, quasi un’ossessione, potremmo dire. Ma questo non deve farvi preoccupare, anzi. La scienza conferma infatti che questa sfrenata passione per il giurassico è in realtà sintomo di intelligenza superiore. Scopriamo il perché.

Libri dedicati ai dinosauri, velociraptor in miniatura, Tirannosaurus rex da colorare, nomi rari e complicati da imparare: questi sono solo alcuni dei passatempi preferiti dei nostri bambini. Ma da dove viene questa grande passione nei confronti del mondo giurassico?

A svelarcelo è la scienza che ha analizzato questo forte e intenso interesse da parte dei bambini per i dinosauri e quel mondo ormai scomparso. Secondo gli esperti questa particolare propensione nei più piccoli è sintomo di un’intelligenza più sviluppata e, nel lungo termine, ha molte conseguenze positive.

Ad approfondire l’argomento sono state le Università dell’Indiana e del Wisconsin che, attraverso uno studio, hanno rilevato che questo forte interesse attorno ad un argomento non solo rende i bambini più intelligenti, ma migliora l’attenzione, la capacità di pensiero complesso e la perseveranza.

Il nome che hanno coniato gli esperti è quello di intenso interesse, ed è proprio questo che può rafforzare le abilità concettuali dei bambini a partire dalla più tenera età.

Gli scienziati confermano che quella dei dinosauri, non è l’unica passione in grado di sviluppare determinate abilità dei bambini, ma è sicuramente la più interessante. Il motivo? Il mondo del giurassico è diverso da quello che viviamo e conosciamo, incuriosisce i bambini e li porta a ragionare sul senso del tempo e sull’evoluzione. E, ancora, alimenta la loro fantasia.

Ma non è tutto. Secondo il paleontologo Kenneth Lacovara, infatti, la grande conoscenza che hanno i bambini dei dinosauri li mette in una posizione che aumenta la fiducia, l’autostima e la sicurezza. Il perché è presto detto: i bambini ne sanno sempre più degli adulti sul giurassico, e questo li fa sentire speciali.

La passione per gli animali estinti, quindi, si aggiunge a tutti gli altri intensi interessi che possono sviluppare i bambini e che possono aiutarli a stimolare e migliorare le abilità cognitive. La brutta notizia è che, purtroppo, la maggior parte dei bambini crescendo abbandona questi interessi.

Ed è qui che dobbiamo intervenire noi, alimentando questa passione, dando ai più piccoli gli strumenti giusti per continuare a coinvolgerli. I vantaggi, a lungo termine, sono tantissimi.