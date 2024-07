Come organizzare le giornate estive dei nostri figli in 7 mosse

Organizzare le giornate estive dei bambini richiede non poca pianificazione, soprattutto se il nostro budget non è illimitato, ma le opzioni sono infinite. Ecco qualche idea da mixare ed interpretare secondo i nostri gusti e le nostre possibilità.

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

Le giornate estive, tanto agognate durante i mesi più freddi, noiosi e bui, per i bambini rappresentano il momento perfetto sia per sperimentare nuove attività, educative quanto divertenti, che per accedere alla noia in modo privilegiato, dal punto di vista più costruttivo. I mesi nei quali i bambini/e sono a casa, con la scuola chiusa, non sono pochi e ci vuole, da parte di noi genitori, una sana organizzazione delle giornate estive. Una vera sfida per i genitori, sempre troppo impegnati, anche noi stanchi per l’anno lavorativo che abbiamo sulle spalle, per evitare di cadere nel facile tranello dei device, dei giochi on line od off line sui vari schermi casalinghi.

Trovare attività che intrattengano i bambini, durante l’estate, soprattutto in caso di vacanze piuttosto brevi, deve venire all’insegna della sicurezza da un lato, dell’arricchimento dall’altro, ed ovviamente di tanto divertimento.

Ogni famiglia ha il proprio budget, come ogni bambino ed ogni bambina hanno la propria inclinazione, il proprio talento, vien da sé che questi fattori influiscono non poco anche sul tipo di organizzazione delle giornate estive dei nostri figli/e.

Qui troverete 7 idee, da mixare, in alcuni casi nella stessa giornata, in altre nella stessa settimana, che possono trovare spazio per qualunque portafogli come per qualsiasi passione. Basterà essere più attenti, facendo ricerche più mirate, adattandole alla nostra famiglia, all’interno delle 7 proposte.

Siete pronti? Ecco a voi come organizzare le giornate estive dei bambini: 7 consigli.

Campus estivi

I campus estivi sono un’opzione unica per far socializzare i bambini e le bambine anche con altri coetanei al di fuori della loro cerchia più stretta, facendoli partecipare ad una vasta gamma di attività organizzate e dai temi più svariati, dallo sport alla scienza, dall’arte alla tecnologia alla natura.

Alcuni campus hanno frequenza diurna, altri prevedono la possibilità di soggiornare fuori di casa, in mezzo alla natura o addirittura all’estero, quando hanno anche lo scopo di consolidare la conoscenza di una lingua.

Che siano sportivi, più intellettuali o di mero e più semplice intrattenimento sicuro, grazie alla presenza di animatori ed animatrici, i campus sono per tutte le tasche. Ovviamente, man mano che cresce il budget a disposizione della famiglia, aumentano le possibilità di scegliere quello che più si agogna. I Comuni, per le famiglie con isee basso, prevedono delle giornate gratis, con la formula campus, sia con soggiorno in località turistiche che con format solo diurno.

Fonte: iStock

Giornate in piscina

Organizzare alcune mattine o pomeriggi estivi in piscina, non potrà che rendere felici i nostri bambini e le nostre bambine. Che sia in una piscina comunale, in un sporting club, o a casa di un amico/a (con la cui famiglia cambiare il favore, in un’altra occasione) sarà lo stesso: nuotare e giocare in acqua è sempre un grande divertimento sano per i bambini. Inoltre, una giornata in piscina, se supervisionata, può rappresentare una fantastica opportunità per imparare meglio a nuotare.

Attività all’aperto

L’estate è anche il momento ideale per trascorrere tempo all’aperto. Portare i bambini al parco, organizzare pic-nic, giocare a frisbee o fare passeggiate nella natura sono solo alcune delle tante attività che possono tenere occupati i più piccoli. Le attività all’aperto non solo aiutano i bambini a rimanere attivi fisicamente, ma promuovono anche il loro benessere mentale e sociale. Attività all’aperto sono anche quelle organizzate dalle fattorie didattiche. Per questo, se non possiamo trascorrere l’intera giornata con loro, a causa del lavoro, si possono selezionare le fattorie didattiche che prevedano la presenza dei soli bambini/e, da andare a riprendere a fine giornata. In alcuni casi, in questi contesti immersivi nella natura più sicura e accogliente per i bambini, si prevedono anche percorsi educativi e laboratori creativi.

Fonte: iStock

Laboratori creativi

E la nostra quarta proposta sono proprio i laboratori creativi che ormai pullulano in tutte le nostre città, in ogni periodo dell’anno, per tutte le età ed abilità. Stimolare la creatività dei bambini è del resto fondamentale per il loro sviluppo cognitivo. Organizzare laboratori creativi a casa, dove i bambini possono disegnare, dipingere, fare lavori manuali è un’ottima idea, se non possiamo spendere cifre (spesso piuttosto alte) in un museo, in un circolo o in altro contesto privato. C’è da dire che se i nostri figli/figlie sono a casa con qualche amichetto o amichetta, saranno più stimolati ad essere autonomi, liberando mamme e papà dall’annoso problema delle call da smart working perennemente interrotte, da comprensibili richieste di aiuto.

Idee per laboratori creativi:

pittura e disegno; lavori manuali con materiali riciclati; cake design per bambini; creazione di piccoli progetti di bricolage.

Fonte: iStock

Attività sportive

Se le temperature lo consentono, lo sport è un modo eccellente per intrattenere i bambini e le bambine durante l’estate. Addirittura in villeggiatura, se la vacanza è lunga e piuttosto stanziale, si può combattere la pigrizia ed il poltrire, con una disciplina conosciuta oppure con uno sport del tutto nuovo. Insegnare loro l’importanza del gioco di squadra e della disciplina non sarà vano e trovare uno sport che li appassioni può fare la differenza per il loro futuro.

Sport consigliati per l’estate:

calcio; basket; beach-volley; pattinaggio; bicicletta; skateboard; sport acquatici.

Gite culturali

Le gite culturali possono essere sia divertenti che educative e possono essere fatte sia in un piccolo borgo vicino casa, che all’interno di musei, mostre o anche biblioteche. Certo, bisogna informarsi a tempo debito, ed essere tempestivi lì dove ci siano iscrizioni, numeri limitati o semplicemente date specifiche per attività o percorsi dedicati ai bambini. Le gite culturali sono un bel modo di trascorre qualche giornata estiva. Molti musei e molte biblioteche offrono anche laboratori e attività specificamente pensati per i più piccoli.

Proposte di gite culturali:

visite a musei interattivi; escursioni a siti storici; partecipazione a eventi culturali, fiere, sagre; giornate in biblioteca.

Fonte: iStock

Tempo in famiglia (dai compiti ai parchi)

L’estate è soprattutto tempo di qualità in famiglia. Quel tempo tanto discusso di cui ci facciamo portavoce ogni qualvolta i sensi di colpa prendono il sopravvento. A seconda dell’età, si può essere finalmente presenti quando i nostri figli devono fare i compiti; si può accompagnane nostra figlia/figlio a fare un po’ di shopping e capire come sono cambiati i suoi gusti, da quando li vestivamo noi; si può andare al cinema insieme; fare una giornata in famiglia in un parco tematico e così via. Stare tutti insieme, con i ritmi generalmente più rilassati dell’estate, può rafforzare i legami familiari e creare ricordi duraturi.

Idee per attività in famiglia:

serate di giochi da tavolo; maratone di film o serie; serate al cinema; giornate nei parchi tematici; escursioni giornaliere.

Organizzare le giornate estive dei bambini richiede non poca pianificazione, soprattutto se il nostro budget non è illimitato! Le opzioni sono infinite e possono soddisfare qualsiasi interesse o passione. Le opzioni che abbiamo proposto sono adattabili a tutte le esigenze e possono essere integrate in modo che le giornate siano sempre ricche di socialità, attività educative, sport e, perché no, di momenti di noia.