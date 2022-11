Nonne materne e nipoti, un legame speciale fatto di affinità e somiglianze

Fonte: 123RF Il rapporto speciale tra nonne materne e nipoti

I nonni sono un vero e proprio tesoro inestimabile, un autentico patrimonio, e chi può ancora condividere le giornate con loro deve ritenersi davvero fortunato. È impossibile non affezionarsi a loro, alla loro dolcezza e saggezza, ma inconsciamente si tende sempre a preferire un nonno. Molto dipende dal carattere e dalle affinità, ma secondo la scienza è la nonna materna che rappresenta la figura più importante per la formazione dei nipoti. Per quale ragione? È in grado di trasmettere gran parte del proprio patrimonio genetico.

La scienza conferma il ruolo speciale dei nonni

Quante volte è capitato che un nipote somigliasse in maniera incredibile alla sua nonna? Tutto questo deve essere venuto in mente anche ai ricercatori dell’Università inglese di Cambridge che hanno voluto approfondire proprio il legame tra nonne materne e nipoti. Le loro conclusioni sono state sorprendenti: queste nonne riescono a trasmettere il 25% dei loro cromosomi X ai figli dei loro figli, permettendogli di ereditare tutti i geni.

Al contrario le nonne paterne fanno ereditare i loro cromosomi solamente alle nipoti femmine. Una conferma importante è arrivata dall’Università della North Carolina, i cui studi hanno ispirato lo scrittore cileno Alejandro Jodorowsky che ha dedicato un libro all’argomento spiegando come il carattere delle nipoti sia appunto legato all’eredità genetica della nonna materna.

Secondo Jodorowsky, non è solamente una questione di DNA, ma si tratta di una vera e propria trasmissione del comportamento. Non è la prima volta che la scienza si occupa di questo legame profondo tra generazioni. I ricercatori dell’Emory University di Atlanta hanno scoperto come persino i ricordi dei nostri nonni possono essere trasmessi ai nipoti, contribuendo in questo modo allo sviluppo del loro cervello e del carattere. Ad esempio si può spiegare in questa maniera perché alcuni traumi del passato continuino ad essere presenti anche nelle generazioni successive della famiglia.

Nonne e nipoti: le somiglianze più celebri

Tutte queste scoperte scientifiche sono senza dubbio importanti, ma a volte basta poco per accorgersi quanto ci sia di una nonna materna in un nipote. In effetti gli esempi famosi non mancano di certo. Nella famiglia reale monegasca, se si confrontano le foto e i ritratti di Grace Kelly, si scopre lo stesso sguardo e la bellezza regale che ha oggi la nipote Charlotte.

La somiglianza è clamorosa anche tra i discendenti del mitico Elvis Presley. Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, ha lo stesso sorriso e le espressioni della nonna materna Priscilla, moglie del celebre cantante di Memphis. E che dire di Elettra Rossellini Wiedemann? La figlia di Isabella Rossellini ricorda tantissimo la nonna materna, l’attrice Ingrid Bergman.

Fonte: Getty Images

Sempre rimanendo a Hollywood, la star del cinema Dakota Johnson ha ereditato dalla nonna materna Tippi Hedren non solo il talento per la recitazione, ma anche un fascino senza tempo. Anche in Italia, però, non mancano gli esempi di nipoti celebri che somigliano alle loro nonne. La futura mamma Aurora Ramazzotti ha uno splendido rapporto con la nonna materna Ineke Hunziker, un legame che è reso più profondo dalla loro somiglianza.

A prescindere dalle affinità caratteriali e dalle somiglianze fisiche, resta il fatto che il legame tra nonni e nipoti è qualcosa di speciale e difficile da descrivere.