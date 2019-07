Più sono abbronzata, più sono felice, lo conferma anche la scienza

Non che avessimo bisogno di scuse, per trascorrere queste calde giornate tra sole, mare e relax, insomma, dopo un anno di duro lavoro, ce lo siamo meritate. Ma se proprio, necessitiamo di trovare un altro motivo per ritagliarci del tempo da trascorrere in spiaggia, oggi ce l’abbiamo: se ci abbronziamo infatti, diventiamo più felici, lo conferma la scienza.