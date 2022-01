Tutti diciamo bugie, anche quando non dovremmo farlo

Ci sono persone che mentono spudoratamente su ogni cosa, lo fanno per un tornaconto personale, lo fanno per ingannare gli altri e trarre vantaggio dalle situazioni che vivono, oppure lo fanno proprio perché non sanno uscirne. Con il tempo abbiamo imparato che da quelle persone dobbiamo starne alla larga, soprattutto quando di mezzo ci sono il cuore e i sentimenti.

Per fortuna, per ogni bugiardo che esiste in questo mondo, c'è almeno una persona che della verità ne ha fatto un mantra, e preferisce dirla e proferirla anche quando questa è scomoda. Ed è bello, anche se difficile, circondarsi di persone fatte così. Ma se è vero che possiamo scegliere con chi condividere la quotidianità tutti i giorni, è vero anche non è nostro il potere di cambiare determinate cose, soprattutto se la scienza lo conferma.