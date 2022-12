Siamo stati amici e poi amanti. Ora di lui mi manca tutto

Fonte: iStock Eravamo amici e amanti, ora non siamo niente

4 anni fa ho conosciuto un uomo in un gruppo di amici. Ci siamo visti da subito e da allora ci siamo sempre scritti, come amici. A furia di scriverci e sentirci regolarmente, confidarci l’un l’altro, ci siamo innamorati senza mai frequentarci da soli. Spinti da questo sentimento, abbiamo iniziato a vederci ma di nascosto, perché lui è sposato. È nata subito una connessione forte, un legame profondo. Abbiamo provato a lasciarci più volte per non creare problemi ad altri ma non siamo mai riusciti a farlo definitivamente. Poi è arrivata la decisione di lasciare la moglie ma lei nel frattempo rimane incinta: “È successo solo una volta, ho sbagliato”, mi ha detto, ma da qui la nostra relazione prende una piega diversa. Ora credo sia davvero finita perché nonostante lui e la moglie si fossero lasciati per qualche tempo (lei sa della relazione esterna) stanno provando a tornare insieme per il bene del bambino. Mi manca, mi manca tutto e non so come accettare la situazione, come fare finta di nulla davanti agli amici. Per fortuna ho mio figlio che non mi lascia sola ma si era affezionato anche lui e non so come gestire la situazione nemmeno nei suoi confronti dato che spesso mi chiede di lui.

C’è una frase, una bellissima frase di Hester Browne che recita: Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti. E mi ci è voluto tanto tempo, e a volte anche fatica, per capire quanta verità contenessero queste parole, soprattutto nei momenti più bui della vita. E poi l’ho capito che alcune cose vanno esattamente come devono andare, che alcune persone entrano nella nostra quotidianità per restare, altre invece per andare via. Indipendentemente da ciò che facciamo per trattenerle.

Ora sei delusa, amareggiata, triste e arrabbiata e come non comprenderti? Ti sei ritrovata a dire addio a quello che credevi fosse l’uomo della tua vita, e probabilmente resterà un grande amore da qui all’eternità.

Ma la vita, lo sappiamo, è fatta di accadimenti e di scelte. E lui ha preso la sua decisione. A te, invece, non resta che accettarla. Ma io ci credo quando dicono che possiamo essere davvero i padroni del nostro destino, perché se è vero che alcune cose non possiamo cambiarle, è vero anche che possiamo modificare il nostro approccio e il nostro punto di vista. Ed è faticoso, e a volte anche spaventoso, perché è un po’ come addentrarsi in una selva buia dove il sole sembra essere stato inghiottito dall’oscurità.

Eppure il coraggio di entrare lì dentro, e di percorrere quel sentiero, ci appartiene per natura. Ma tu te lo ricordi quanta forza avevi quando eri solo una bambina? Quando nonostante i graffi e i lividi ti rialzavi per imparare a camminare, anche se ti facevi male, anche se non ancora non ci riuscivi. Ed è questo che ti invito a fare amica mia, a rialzarti e riprovarci, a camminare verso nuovi e inediti sentieri, anche se ti portano lontano da lui e da tutto ciò che fino a questo momento era il tuo mondo.

Prima di farlo, però, prenditi cura di te e delle tue ferite, perché sono quando si saranno cicatrizzate, allora, potranno tornare a brillare.

L’amore, ne sono certa, tornerà nella tua vita perché in realtà già ti appartiene come donna e come mamma. Hai tuo figlio, e lui è la tua forza. Non mentirgli su ciò che provi, su quello che adesso stai vivendo. Digli che l’uomo che a lui manca, in realtà, manca terribilmente anche a te. Ma spiegagli anche che a volte, nella vita, le decisioni che prendiamo ci portano ad allontanarci dalle persone che amiamo. Sono certa che lui capirà e che ti aiuterà ad affrontare questo momento.