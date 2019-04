10 lezioni che dovremmo imparare dai bambini

I bambini hanno la capacità di guardare il mondo con entusiasmo. I loro occhi sono ancora privi di filtri scuri, i loro cuori battono veloci, le loro emozioni fuoriescono come fiumi in piena e la loro energia è illimitata. Siamo stati tutti bambini, lo abbiamo sperimentato in prima persona. Poi la vita, con i traumi, le difficoltà, i dispiaceri ha messo un freno a tutto questo. Eppure dovremmo imparare da loro e riuscire, guardandoli, a riappropriarci di tutto quello che eravamo e abbiamo perduto