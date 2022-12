Le mie amiche sono diventate mamme, e non ci capiamo più

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Non capisco più le mie amiche

Ho una bella vita che mi soddisfa abbastanza. Un lavoro, una carriera e un fidanzato e tante persone che mi vogliono bene. Tra loro ci sono anche le mie migliore amiche, quelle che considero come sorelle. Abbiamo fatto di tutto insieme, viaggi, esperienze, pianti e sorrisi. Nonostante abbiamo presto strade diverse, e abbiamo caratteri completamente differenti, siamo comunque riuscite a mantenere questo legame speciale, a non perderci mai di vista e a ritagliarci i nostri momenti. Solo che, nel giro di tre anni, sono tutte diventate mamme. Ho pianto, gioito e mi sono emozionata per loro e con loro, e sono diventata zia acquisita di bellissimi nipoti. Eppure con loro non riesco più a capirmi. Non solo per le visioni di vita diverse (io ho scelto di non diventare mamma), ma anche per i discorsi che affrontiamo, per le cose che facciamo. Non siamo più d’accordo su nulla, e sembra quasi come se la loro presenza nella mia vita non sia più così importante. Ma davvero un’amicizia può finire per questo?

L’arrivo di un figlio, nella vita di una persona e di una coppia, è probabilmente il cambiamento più ingombrante di sempre. Non mi stupisco, quindi, se per affrontarlo le tue amiche siano dovute cambiare. Lo si fa per sopravvivenza, per adattamento, per dovere e per volere. Del resto lo facciamo tutti nella vita no? Affrontiamo sfide e ostacoli, e in generale tutto ciò che succede modificando i nostri atteggiamenti. Perché è solo così che si cresce, si matura e si evolve. Ed è forse proprio questa trasformazione la più grande cause della fine delle relazioni.

Che si tratti di amicizia o di amore, quando viviamo un rapporto che ci fa stare bene, l’unica cosa che ci auguriamo e che questo non finisca mai. Non è forse a questo che servono quelle promesse di eternità? Ma si tratta di un’illusione, perché nulla è più mutevole delle relazioni. Perché queste cambiano, esattamente come cambiamo noi, perché sono fatte da noi.

Ma questo non vuol dire che solo perché delle persone hanno visioni di vita diverse, scopi e obiettivi differenti, quei legami non possono comunque restare saldi. Cambiano anche loro, certo. Si modificano e a volte facciamo fatica a riconoscerli e ad accoglierli nelle loro nuove forme. Eppure sono sempre lì. È nostro però il compito di proteggerli, coltivarli e nutrirli, perché solo così possono restare in vita.

La vita delle tue amiche è cambiata, la tua forse è la stessa di qualche anno fa. O magari sei cambiata tu, anche se non te ne rendi conto. Probabilmente loro sono impegnatissime con i loro bambini, soprattutto ora che sono neomamme. E oltre alle priorità che hanno, di cui tu fai sicuramente parte dato che continuate a vedervi, devono fare i conti con tutta una serie di nuove abitudini, concetti e stili di vita che tu non comprendi, perché non ti appartengono. Ed è giusto che sia così.

Ma un’amicizia, vera e autentica, sa andare oltre a questo. Perché non è fatta solo di visioni comuni e di belle serate, ma anche di accettazione, di affetto, di premura e di presenza. E quelli, sono certa, nessuna incomprensione potrà mai cancellarli.

Per rispondere alla tua ultima domanda, posso dirti che l’esperienza mi ha insegnato che un’amicizia può finire per tanti motivi, a volte futili, a volte più importanti. Ma le cose non accadono mai per caso, succede se lo vogliamo. E sono certa, che se scrivi a me oggi, non è questo quello che vuoi.

Se senti il bisogno di allontanarti un po’ da loro, o di frequentare persone che in questo momento ritieni più affini a te, fallo. Non sentirti in colpa, non c’è nulla di male. Ci sono momenti in cui preferiamo una compagnia più spensierata, anche solo per trascorrere qualche ora tra shopping e aperitivi. Altre volte, invece, desideriamo la vicinanza di chi ci conosce nel profondo, e di chi sappiamo che ci sarà sempre per noi nonostante il tempo e le distanze. E sono certa che quando questo accadrà ritroverai le tue amiche, esattamente lì, dove ti stanno aspettando.