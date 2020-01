I cani sono come figli, lo dice la scienza

editato in: da

Oltre al padre che ho citato qualche tempo fa (Come si spiega l’amore per i cani), ho anche una mamma, una sorella e due nipotini.

E cosa ci interessa della tua composizione familiare? Potrebbe commentare qualcuno.

Effettivamente…

Ne parlo solo per introdurre l’argomento di oggi.

Qualche tempo fa uno dei nipotini ha chiesto a mia mamma se Oban, il mio cane, era suo cugino. Mia mamma che non si distingue per humor nè per flessibilità mentale ha detto che assolutamente no, i cani non sono nipoti nè cugini.

In realtà aveva ragione il piccolo.

Il fatto è che per i proprietari i cani sono come figli e per i cani i proprietari sono come genitori. E’ scientificamente provato che il legame tra cani e proprietari è comparabile a quello tra genitori e figli.

Vediamo

Effetto base sicura

L’Effetto Base Sicura è una parte essenziale del legame tra i genitori e i loro bambini. I bambini piccoli vedono i loro genitori come la ‘base sicura’ che serve loro per sviluppare la fiducia in se stessi necessaria per interagire con l’ambiente circostante, sia a casa sia fuori. Diversi studi hanno scoperto che tra cani e proprietari esiste l’effetto base sicura che esiste tra genitori e figli.

L’ossitocina

L’ossitocina, detta anche l’ormone dell’amore, stimola il sentimento di amore incondizionato e di protezione quando genitori e figli si guardano negli occhi o si abbracciano. Lo stesso fenomento si verifica tra cani e proprietari.

Safe heaven

E’ scientificamente provato che nei cani, la presenza dei loro umani aiuta ad attenuare gli effetti di un evento stressanti, stessa cosa che succede ai bambini con i genitori.

Stress da separazione

L’allontanamento della figura di riferimento genera stress da separazione, sia nei bambini nei confronti dei genitori sia nei cani nei confronti dei proprietari.

Sostegno

I cani cercano i loro umani per affrontare uno stress, stesso comportamento che hanno i bambini con i loro genitori.