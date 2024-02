Criceto siberiano: tutto quello che c’è da sapere sul tenero Winter White

Medico veterinario specializzato in sanità animale con master in sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti. La sua missione è proteggere la salute e il benessere degli animali. Per DiLei scrive approfondimenti e articoli informativi per la sezione Pets.

Il criceto siberiano, conosciuto anche come Winter White, è un adorabile roditore dal pelo soffice e dagli occhietti scintillanti. È molto amato come animale domestico, sia per la sua natura socievole e affettuosa, sia per la sua pelliccia incantevole, che muta colore durante la stagione invernale, diventando bianca come la neve.

Nelle prossime righe, esploreremo tutte le peculiarità di questo piccolo pet, approfondendo le sue origini, il suo temperamento e tutti gli aspetti da tenere in considerazione in vista del suo arrivo in famiglia.

Origini e caratteristiche distintive

Il criceto siberiano, come si evince dal nome, trova le sue origini nelle regioni settentrionali dell’Asia, tra cui la Siberia, la Mongolia e il Kazakistan. Grazie all’adattabilità agli ambienti freddi, infatti, è in grado di sopravvivere a temperature molto basse.

Si distingue per le sue dimensioni contenute, rispetto ad altre specie di criceti, e per la mutevolezza nel colore del pelo. Come abbiamo anticipato, infatti, il nome Winter White è dovuto alla capacità di diventare bianco nella stagione fredda, in virtù di un adattamento naturale ai suoi luoghi di origine, dove mimetizzarsi nella neve era indispensabile per sfuggire ai possibili predatori.

Scientificamente denominato Phodopus sungorus, il criceto siberiano misura circa 8-10 cm di lunghezza e ha un peso compreso tra i 30 e i 60 grammi.

Questa specie presenta cinque diverse colorazioni, a partire da quella più comune, caratterizzata da un mantello grigio o marrone, solcato da una striscia più scura lungo la spina dorsale.

Vi è poi la colorazione Sapphire, con mantello grigio-azzurro e striscia dorsale appena marcata.

La varietà Perl presenta il dorso pressoché bianco con ventre dello stesso colore, striscia dorsale grigio scura e occhi scuri.

Infine, troviamo la colorazione Champagne, con striscia dorsale appena marcata e, per finire, l’alternativa biondo/grigio, con striscia dorsale scura.

Come gli altri criceti, il siberiano presenta due tasche guanciali per immagazzinare il cibo e trasportarlo nella sua tana. In natura, infatti, durante l’attività notturna, il criceto si dedica alla ricerca del cibo, compiendo notevoli spostamenti.

In cattività, invece, le sue abitudini possono adattarsi, con un atteggiamento attivo anche durante il giorno ad eccezione delle giornate più calde, durante le quali preferisce lunghi sonni diurni e attività più vivaci la notte.

Infine, è bene considerare che il criceto siberiano è un animale estremamente territoriale, dotato di una ghiandola ventrale, simile a quella del criceto di Campbell, che rilascia sostanze per marcare il territorio.

Ciclo riproduttivo

Il criceto siberiano presenta un metabolismo accelerato e, di conseguenza, un rapido processo di crescita, basti pensare che per raggiungere la maturità sessuale impiega appena uno o due mesi.

La femmina, dopo essere stata fecondata, vive una gestazione breve, compresa tra 18 e 25 giorni. Al termine di questo periodo, partorisce una media di 4-6 cuccioli, anche se a volte può arrivare fino a 9. I piccoli, privi di pelo e ciechi alla nascita, si ritengono svezzati dopo due settimane.

In genere, dopo la nascita dei cuccioli, il maschio tende a separarsi dalla femmina per evitare conflitti che potrebbero portare alla morte di uno dei due o, più probabilmente, dei nuovi nati. In alcuni casi, la madre stessa potrebbe uccidere i piccoli, un comportamento che, sebbene possa sembrare crudele, è una pratica naturale. Questo avviene perché l’animale comprende di non poter sostenere la crescita dei cuccioli, sia per la mancanza di risorse, sia per lo stress subito.

La durata media della vita di un criceto siberiano si colloca tra i 2 e i 3 anni, sebbene alcuni individui possano arrivare a compierne anche 4.

Temperamento del siberiano

Il criceto siberiano si distingue per il suo carattere affettuoso, socievole e incline alle coccole. A differenza di altre specie di criceti dalle tendenze più solitarie, il Winter White ricerca attivamente la compagnia degli esseri umani, il che lo rende particolarmente amato dalle famiglie con bambini.

Allo stesso tempo, il siberiano manifesta un marcato senso di territorialità, dimostrandosi poco incline alla convivenza con i suoi simili, in particolare se dello stesso sesso. In generale, questi piccoli pet necessitano del proprio spazio: disturbarli o esporli a un ambiente troppo invadente potrebbe causare loro un forte stress. Dunque, se stai per accogliere un Winter White in famiglia, assicurati che disponga di un rifugio tranquillo, sarà davvero cruciale per il suo benessere.

Cure e problemi frequenti

Se il criceto siberiano riceve le giuste attenzioni e cure, è in grado di vivere in salute, senza manifestare alcuna problematica.

Tuttavia, a volte possono insorgere patologie anche gravi, che richiedono l’intervento di un veterinario esperto. Proprio per questo, è necessario monitorare comportamenti o eventuali posture insolite.

Le patologie più comuni includono infiammazioni, prolasso delle sacche guanciali, problemi dentali legati a una possibile malocclusione, e disturbi respiratori o cardiaci.Il mal della coda bagnata rappresenta una delle malattie più gravi e potenzialmente letali che possono colpire i criceti, pertanto, è essenziale essere consapevoli dei sintomi e agire prontamente. Questa condizione si manifesta con diarrea acquosa, debolezza generale e un marcato calo dell’appetito. Tali segnali sono solitamente accompagnati dal pelo umido intorno all’area della coda.

È di vitale importanza riconoscere tempestivamente questi sintomi e cercare immediatamente l’assistenza di un professionista veterinario specializzato in piccoli animali esotici. Il mal della coda bagnata, infatti, può progredire rapidamente e diventare letale se non viene trattato con le terapie adeguate.

Linee guida per una corretta alimentazione

L’alimentazione del criceto siberiano segue gli stessi principi delle altre razze di criceti.

Questo roditore, infatti, è principalmente granivoro, e la sua dieta si basa su semi e cereali reperibili nei negozi di animali. I mix commerciali offrono il giusto equilibrio di proteine, grassi e fibre e dovrebbero essere sempre disponibili nella sua gabbia.

In alternativa, è possibile preparare miscele casalinghe utilizzando semi di zucca, farro, girasole, lino e sesamo, ai quali si possono aggiungere avena, orzo, mais, miglio, lenticchie secche e riso crudo. Tuttavia, è essenziale fare attenzione a non esagerare con i semi di girasole, adorati da questo piccolo pet, ma ricchi di grassi e carenti di proteine, calcio e vitamine.

Due volte alla settimana è consigliabile offrire al siberiano piccoli pezzi di frutta come mela, pera, albicocca, fragola, pesca e banana. Anche la frutta secca può essere gradita, ma a causa dell’alto contenuto di zuccheri, è preferibile somministrarla come premio di tanto in tanto.

Alcuni cibi, invece, devono essere evitati assolutamente per preservare la salute del piccolo. Tra questi troviamo il cioccolato, i dolci, i biscotti, il latte e il formaggio.

Suggerimenti per accogliere in famiglia il criceto siberiano

Accogliere un criceto siberiano nella propria casa rappresenta un’esperienza entusiasmante e arricchente, specialmente per le famiglie che desiderano un piccolo amico peloso. Per assicurare una coesistenza armoniosa e promuovere il benessere di questo adorabile roditore, è fondamentale adottare alcune precauzioni e seguire delle linee guida specifiche.

Attività Fisica

Il criceto siberiano è un animale vivace e energetico che necessita di stimoli costanti per mantenersi in forma e soddisfare il suo istinto esplorativo. La ruota per l’esercizio è un accessorio indispensabile all’interno della gabbia, che permette al criceto di correre e svagarsi, replicando in parte le attività che svolgerebbe in natura. Assicurati che la ruota sia della dimensione adeguata, senza barre o fessure in cui il criceto possa incastrarsi e farsi male.

Controllo dei Denti

I denti del criceto siberiano, in costante crescita, necessitano di essere monitorati regolarmente per prevenire problemi di malocclusione o eccessiva lunghezza. Offrire al tuo piccolo amico degli snack specifici, come bastoncini di legno non trattato o giocattoli appositi per roditori, lo aiuterà a consumare i denti in modo naturale e sicuro.

Pulizia della Gabbia

L’igiene è un aspetto cruciale nella cura del criceto siberiano. Una pulizia quotidiana della gabbia, con la rimozione delle feci e degli alimenti non consumati, previene l’accumulo di batteri e la formazione di cattivi odori. È altresì consigliato effettuare una pulizia più approfondita settimanalmente, cambiando completamente la lettiera e disinfettando la gabbia con prodotti non tossici per il criceto.

Controllo delle Temperature

I criceti siberiani sono sensibili alle fluttuazioni termiche, soprattutto al calore eccessivo. Durante i mesi estivi, è importante assicurarsi che la gabbia sia posizionata in un luogo fresco della casa, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore come termosifoni o elettrodomestici. In caso di temperature particolarmente elevate, si possono utilizzare piastrelle di ceramica all’interno della gabbia per offrire un rifugio fresco al criceto.

Interazione e Socializzazione

Nonostante la loro natura indipendente, i criceti siberiani apprezzano l’interazione con i membri della famiglia. Dedicare tempo quotidiano al tuo criceto, parlandogli con dolcezza e maneggiandolo delicatamente, rafforzerà il legame tra voi e contribuirà al suo equilibrio emotivo. È importante, tuttavia, rispettare i suoi ritmi e non forzare l’interazione, specialmente nei momenti di riposo.

Rispettare questi suggerimenti contribuirà a creare un ambiente sicuro e sano per il tuo criceto siberiano, consentendogli di vivere una vita felice e appagante nella tua famiglia.

Curiosità

Come abbiamo visto, l’aspettativa di vita media di un criceto siberiano è relativamente breve. Tuttavia, fattori soggettivi e le cure fornite giocano un ruolo significativo nella determinazione della sua longevità.

Se sei determinato ad acquistare un Winter White, puoi rivolgerti a un negozio specializzato, assicurandoti che il punto vendita adotti standard elevati di igiene e che non tenga i pets rinchiusi in gabbie strette. Questo, non solo per sostenere i venditori che si prendono cura della salute degli animali, ma anche per evitare l’acquisto di un criceto che potrebbe già trovarsi in condizioni di salute precarie. Il costo medio di un criceto siberiano si aggira generalmente intorno ai 10€.

In definitiva, questo tenero amico si rivela un compagno affettuoso, perfetto per arricchire l’atmosfera di casa. Garantire le cure quotidiane e un ambiente adatto alle sue esigenze assicurerà una convivenza felice in famiglia.