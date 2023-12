Cosa mangiano i criceti: una guida completa alla loro alimentazione

Una guida completa per fornire al criceto di famiglia i giusti nutrienti per il suo benessere e gli snack più gustosi per una vita felice.

Amante sin da bambina degli animali, a 16 anni decido di diventare veterinaria. Mi trasferirò a studiare in Spagna, specializzandomi in medicina felina.

Per prendersi cura di questi graziosi roditori è essenziale scegliere per loro l’alimentazione corretta. Sapere esattamente cosa mangiano i criceti, infatti, è fondamentale per garantire loro una dieta nutriente, una vita sana e più possibile longeva. Se hai un criceto in famiglia o stai pensando di adottarne uno, continua a leggere per scoprire tutto sull’alimentazione di questi piccoli amici.

L’alimentazione ideale per criceti

Gli alimenti che fanno da base indispensabile per un’adeguata dieta del criceto includono un’ampia varietà di semi, come quelli di soia, farro, miglio e girasole, a cui è possibile aggiungere anche semi di avena e lino, particolarmente salutari. È importante che questi semi siano freschi, ben miscelati e bilanciati tra di loro.

Il criceto, solitamente, gradisce molto anche noci, mandorle e pinoli, ricchi di Omega 3, antiossidanti e proprietà antitumorali. Tuttavia, è importante fornire questi alimenti solo occasionalmente, magari come ricompensa.

Oltre ai cibi secchi, questi piccoli roditori devono assumere anche cibi freschi, preferibilmente alla sera, come carote, mele, sedano, zucchine, lattuga e pere. È essenziale evitare di somministrare cibi freddi direttamente dal frigorifero, poiché potrebbero nuocere al loro delicato stomaco. Nonostante i criceti siano principalmente granivori, essi non disdegnano altri alimenti di origine vegetale come la frutta, o gli insetti.

In definitiva, è fondamentale che la dieta del criceto non si limiti a un solo tipo di alimento, come accade spesso se si propongono prodotti commerciali a base di miscele di semi. Tali composti, infatti, consentono al criceto di selezionare i semi preferiti, come quelli di girasole, che sono spesso ricchi di grassi e poveri di proteine, calcio e vitamine. Inoltre, i semi confezionati possono essere vecchi, rancidi o contenere muffe dannose per la sua salute. È consigliabile, dunque, optare per muesli destinati all’alimentazione umana, preferibilmente senza zuccheri aggiunti.

Consigli per la dieta casalinga



Quando si tratta di proporre ai criceti un’alimentazione casalinga, ci sono alcuni consigli da tenere a mente. Innanzitutto, questi piccoli roditori sono creature abitudinarie, quindi è importante evitare di cambiare improvvisamente il loro menu o, per esempio, di spostare la loro ciotola e gli accessori all’interno della gabbietta.

Integrando quindi le novità gradualmente, è sempre consigliabile optare per un’alimentazione fatta in casa che comprenda principalmente cibi freschi, da fornire quotidianamente in piccole quantità. Si possono includere alimenti come pasta cotta, pane o fette biscottate integrali, cereali senza zucchero, in particolare fiocchi d’avena. Oltre ai carboidrati, è importante aggiungere alla dieta una buona varietà di verdura e frutta destinate al consumo umano, assicurandosi che tutti i prodotti proposti siano ben lavati e rimuovendo quelli che iniziano a deteriorarsi. Le verdure possono essere fornite sia crude che cotte in forno o nel microonde o bollite accuratamente.

Alcune erbe di campo come il trifoglio e, soprattutto, il tarassaco sono molto gradite e ricche di calcio, ma è importante assicurarsi che non provengano da campi vicini alle strade più inquinate o da zone trattate con pesticidi. Inoltre, è necessario evitare di lasciare che si cibino di piante da appartamento, poiché spesso sono tossiche sia per noi che per i nostri adorabili criceti.

Per completare la dieta casalinga, è importante includere piccole percentuali di proteine animali. Si possono integrare con pezzetti di uova sode, carne magra cotta, tonno al naturale, formaggio fresco, yogurt o persino crocchette per cani. Un regalo apprezzato dai nostri criceti possono essere anche camole di farina o di miele, reperibili nei negozi di caccia e pesca.

Infine, ricorda di lasciare sempre dell’acqua fresca e pulita a disposizione, specialmente durante periodi impegnativi come l’allattamento dei cuccioli e nella stagione più calda.

Cibi vietati nell’alimentazione dei criceti

Quando si parla di alimentazione dei criceti, ci sono alcuni alimenti assolutamente vietati, tra questi rientrano quelli ad alto contenuto di zuccheri, perché potrebbero causare gravi problemi al loro metabolismo. È dunque fondamentale evitare di dare al criceto dolciumi, cioccolato, biscotti, creme, merendine, panna e burro, poiché sono troppo ricchi di zuccheri e grassi.

È consigliabile, inoltre, evitare gli agrumi e le solanacee come le melanzane, le parti verdi dei pomodori e delle patate germogliate, perché possono risultare altamente tossiche e causare disturbi gastrointestinali, problemi neurologici e persino avvelenamento.

Per finire, è importante non proporre alimenti confezionati come bastoncini o biscotti all’uovo, poiché i grassi e gli zuccheri in eccesso possono causare anche obesità, diabete e carie.

In generale, è essenziale che tutti i proprietari di criceti siano informati sui pericoli di questi alimenti tossici per adottare precauzioni adeguate nella scelta e nella preparazione del cibo per i loro piccoli amici pelosi.

Quanto mangiano i criceti?

I criceti sono noti per essere golosi, per questo sono spesso alla ricerca di cibo, anche durante le ore notturne. Tuttavia, hanno l’innata tendenza a mettere da parte ciò che trovano senza consumarlo immediatamente, dimostrando così una buona capacità di autoregolazione.

Di solito, cercano il cibo ogni 2 o 3 ore, quindi è consigliabile lasciare sempre dei semi nella loro casetta o fornire dosi misurate di altro mangime, rimuovendo gli avanzi dalla ciotola. L’ideale è sempre osservare attentamente il comportamento del piccolo, per identificare il momento in cui decide di consumare ciò che ha accumulato.

L’importanza dell’acqua

L’acqua rappresenta un elemento essenziale che non deve mai mancare nella gabbia dei criceti. È fondamentale garantire loro un’adeguata idratazione per preservarne la salute e il benessere. L’acqua dovrebbe essere sempre fresca, per questo è indispensabile sostituirla almeno una volta al giorno.

Inoltre, durante i periodi di caldo intenso, specialmente durante l’estate, è possibile adottare alcuni accorgimenti per mantenere l’acqua a una temperatura gradevole. Per esempio, è consigliabile aggiungere del ghiaccio nella ciotola, in modo da consentire al piccolo di rinfrescarsi a dovere.

Alimenti completi e complementari: differenze

Quando si acquista il mangime per criceti, è importante prestare attenzione alla differenza tra alimenti completi e alimenti complementari. Tale distinzione, che deve essere indicata sulla confezione per legge, riveste un ruolo fondamentale nella scelta della dieta adeguata.

Gli alimenti completi sono formulati in modo da fornire tutti i nutrienti necessari per una dieta equilibrata e contengono gli elementi essenziali di cui il criceto necessita per mantenere buona salute e vitalità.

D’altra parte, gli alimenti complementari hanno il compito di integrare la dieta principale. Non sono formulati per essere l’unico sostentamento del criceto, ma possono essere utilizzati in aggiunta per offrire varietà e stimolare l’appetito. I cibi complementari non dovrebbero mai sostituire gli alimenti completi, ma piuttosto arricchirli e offrire un’esperienza alimentare diversificata. Gli snack rientrano in questa categoria e possono essere una piacevole aggiunta alla dieta dei criceti, come premio in occasione di un loro comportamento positivo.

Un esempio di alimentazione complementare naturale e fatta in casa è la casetta composta da carote e fieno, un’opzione davvero divertente per i criceti. Questa piccola costruzione non solo offre loro uno spazio di gioco e un nascondiglio, ma anche la possibilità di rosicchiare il fieno pressato e le gustose carote che la compongono. È un modo divertente per stimolare l’attività e il naturale comportamento di rosicchiamento dei criceti, oltre a fornire loro un’alimentazione sana e appropriata.

In conclusione, l’alimentazione dei criceti riveste un ruolo cruciale per la loro salute e il loro benessere complessivo. Una dieta equilibrata e appropriata garantisce che i criceti ricevano tutti i nutrienti essenziali di cui hanno bisogno per una vita sana e felice.