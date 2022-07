Alimentazione di cani e gatti per supportare il benessere intestinale

Fonte: iStock

Un’alimentazione completa e bilanciata riveste un ruolo cruciale per il benessere intestinale dei cani e dei gatti.

In alcuni casi, può essere utile aggiungere alla razione giornaliera un alimento complementare che vada a supportare il benessere intestinale, ad esempio in periodi particolarmente stressanti per l’animale. Insomma, la nutrizione del proprio animale da compagnia è un argomento da affrontare in modo attento e consapevole. Vediamo alcuni consigli per gestirla al meglio.

Il benessere dell’intestino parte dall’alimentazione



Le esigenze nutrizionali del cane e gatto variano in base a diversi fattori, tra cui l’età: l’alimentazione di un cucciolo o di un gattino sarà differente rispetto a quella di un cane o gatto adulto. Per tale motivo, occorre sempre proporre alimenti adatti e specifici in base all’età dell’animale.

Inoltre, alcuni animali possono avere bisogni specifici, dovuti, per esempio, ad alcune patologie. Anche lo stile di vita è importante da considerare. Alla luce di ciò, è molto importante scegliere la soluzione nutrizionale adeguata alle specifiche esigenze del nostro animale.

Per scegliere l’alimento adeguato per lui è importante rivolgersi al proprio medico veterinario, che saprà supportarvi nella scelta di un alimento che offra al vostro cane o gatto tutti i nutrienti di cui ha bisogno, soddisfacendo il suo fabbisogno nutrizionale e rispondendo anche alle sue specifiche esigenze. Inoltre, saprà anche consigliarvi il numero di pasti adeguato al vostro animale.

In periodi della vita particolarmente stressanti, come ad esempio un trasloco o un cambio di abitudini, oppure in caso di disturbi gastrointestinali, o in condizioni di scarso appetito, può essere utile aggiungere all’alimentazione del proprio cane o gatto un alimento complementare per supportare il suo benessere intestinale.

A tal proposito, Purina® proprone Proplan® Fortiflora®.

Proplan® Fortiflora® di Purina®

Proplan® Fortiflora® di Purina® è un prodotto che contiene un probiotico. I probiotici supportano il benessere del tratto intestinale, come dimostrato da numerosi studi scientifici.

Si tratta di microrganismi vivi che incoraggiano i batteri benefici a prosperare e scoraggiano la crescita di batteri patogeni. Inoltre, Fortiflora® contribuisce al mantenimento in salute del sistema immunitario.

In particolare, all’interno di Proplan® Fortiflora® è presente il ceppo Enterococcus faecium SF68, che, oltre ad essere autorizzato in Europa dalla Commissione Europea, fa parte di un gruppo di batteri lattici riconosciuti per la loro sicurezza ed efficacia come probiotici nell’uomo e negli animali. Inoltre, è caratterizzato da un processo di microincapsulazione che garantisce l’arrivo di microrganismi vitali nel tratto intestinale.

Il prodotto è disponibile in bustine oppure nel formato chew, ossia tavolette masticabili dal sapore gradevole.

Proplan® Fortiflora® di Purina® può essere somministrato a cani e gatti di tutte le età, a partire dallo svezzamento.

Non rimane che scoprire ulteriori dettagli su Proplan® FortiFlora®, chiedendo sempre un parere al medico veterinario per avere il suo supporto sull’alimentazione del proprio animale da compagnia.