Scuole chiuse, le Regioni in cui torna la didattica a distanza

Sono oltre tre milioni gli studenti che dall’1 marzo tornano a seguire le lezioni da uno schermo. Di questi circa 800mila sono della scuola d’infanzia e primaria, quasi mezzo milione alle medie e un milione e 800mila alle superiori. Secondo i calcoli di Tuttoscuola, dunque, uno studente su tre degli 8,5 milioni totali resterà a casa.

L’aumento del numero dei contagi ha infatti imposto di correre ai ripari e ha portato il ministero della Salute ad annunciare nuovi cambi di colore delle Regioni e il ritorno a misure restrittive più rigide per diverse zona. Anche la scuola si è dovuta adeguare e così per milioni di studenti si ritorna alla didattica a distanza.

Scuole chiuse, cosa cambia a seconda delle zone

A preoccupare il governo presieduto da Mario Draghi e il Comitato Tecnico Scientifico è soprattutto il fatto che le varianti del coronavirus sembrano colpire i più giovani, diversamente da quanto accaduto in precedenza, dove le categorie più colpite erano gli anziani. Nelle ultime settimane la situazione è cambiata e sono stati individuati dei focolai proprio in ambito scolastico, con un incremento sensibile dei contagi tra gli studenti, a differenza di quanto accaduto nelle altre fasi della pandemia.

A seconda del colore con cui è stata classificata la Regione o il Comune, salvo provvedimenti locali autonomi, nelle zone gialle e arancioni si proseguirà con le lezioni in presenza al 100% fino alla terza media e lezioni in presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo grado; nelle zone arancione scuro e in zona rossa si torna alla didattica a distanza.

Scuole chiuse, dove si torna in Dad Regione per Regione

Ci sono delle Regioni che, nell’ultimo fine settimana di febbraio, hanno annunciato il ritorno della didattica a distanza (alcune in toto, altre hanno optato per limitare le restrizioni solo ad alcuni Comuni). Vediamo quali sono: