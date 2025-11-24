Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

iStock Rischio Listeria: ritirata raclette al supermercato

Occorre sempre prestare grande attenzione agli avvisi relativi ai ritiri alimentari. Si potrebbe infatti avere in casa un prodotto non idoneo al consumo, dunque in fase di ritiro dagli scaffali. In questo fine novembre l’attenzione è posta sulla raclette porzionata, il cui richiamo è stato segnalato da Iperal e Tigros. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i rischi potenziali. Non è però l’unico prodotto richiamato.

Raclette ritirata

Le due catene di supermercati hanno provveduto al richiamo precauzionale di alcuni lotti di formaggio raclette. Sappiamo che la produzione è di Entremont ma nelle corsie è acquistabile porzionato con le etichette di Iperal e Tigros. Il motivo? Si segnala la possibile presenza di Listeria monocytogenes. In parole povere è concreto un rischio Listeria nel prodotto. Ecco il comunicato ufficiale relativo ai due prodotti venduti nei rispettivi esercizi:

Formaggio raclette venduto con l’etichetta di Iperal Supermercati in fette da circa 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 516514, 516615, 516117, 516218 e 516319, e le date di scadenza 26/11/2025, 27/11/2025, 29/11/2025, 30/11/2025 e 01/12/2025; lotti distribuiti nei punti vendita di Piantedo (provincia di Sondrio) e Barlassina (provincia di Monza e Brianza) tra il 13/11/2025 e il 16/11/2025; anche il Ministero della Salute ha segnalato il provvedimento;

Formaggio raclette venduto con l’etichetta di Tigros in fette di peso variabile, appartenenti ai lotti 312/25 con scadenza 20/11/2025, 314/25 con scadenza 22/11/2025, ma anche senza numeri di lotto con data di preincarto precedente al 21/11/2025.

Il precedente

Offriamo un po’ di storia di questo formaggio. Prodotto da Entremont Alliance in Francia (Glomel), come detto, la raclette venduta da Iperal è stata porzionata e confezionata nello stabilimento di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Quella venduta da Tigros, invece, è stata incartata presso l’impianto di Cassano Magnago, in provincia di Varese.

In precedenza era già stato segnalato un ritiro precauzionale di alcuni lotti di formaggio francese Raclette de Saison, a marchio Entremont Terroirs & Selection. Ciò era avvenuto nei supermercati:

Gros Cidac;

Iper;

Italmark;

Tigros;

Conad;

Carrefour;

Iperal.

Cumino richiamato

Il ministero della Salute ha diffuso un avviso relativo al richiamo di un lotto di cumino in polvere (Jeera Powder), con marchio Alì Babà. Il motivo è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici. Il prodotto è venduto in sacchetti da 100, 400 grammi e 1 kg. Il numero del lotto è 30/10/2026, corrispondente al termine minimo di conservazione.

L’azienda produttrice è la Asian Spices, che opera in uno stabilimento nel Gujarat, in India. La commercializzazione in Italia è invece a opera della Fresh Tropical Srl.

Cosa fare

In casi del genere, neanche a dirlo, occorre evitare assolutamente di consumare i prodotti indicati. Il bene potrà essere riportato presso la sede dov’è stato acquistato, ottenendo un rimborso.

