Silvia Salis neo sindaca di Genova, festeggia col figlio in braccio

Genova ha una nuova sindaca: è. La prima cittadina si è recata Palazzo Tursi, sede del Comune, per festeggiare la vittoria, con suo figlio in braccio, il piccolo Eugenio . Candidata civica della coalizione del centrosinistra, ha risposto così a chi le ha chiesto a chi dedicava la vittoria: «A mio padre. Se fosse qui oggi mi direbbe che è orgoglioso». Il papà Eugenio Salis, originario della provincia di Sassari e morto nel febbraio del 2025, era custode dell’impianto genovese di Villa Gentile. Silvia Salis , classe 1985, ha un passato da atleta olimpica come martellista e vicepresidente del Coni. Le auguriamo buon lavoro.