RaiPlay Sound: arriva la nuova piattaforma di podcast firmata Rai

Con il successo degli audiolibri, dei podcast e delle trasmissioni radiofoniche è ormai chiaro quanto l’audio abbia occupato un posto di rilevanza nell’intrattenimento, nell’approfondimento e nell’informazione quotidiana degli italiani. Per rispondere a tali esigenze e rimanere al passo coi tempi, la Rai ha realizzato un nuovo prodotto di qualità capace di offrire al pubblico contenuti in live streaming e da ascoltare offline: RaiPlay Sound è la nuova piattaforma digitale multidevice da ascoltare e vivere, con un palinsesto pensato per ogni gusto e fascia d’età.

RaiPlay Sound: la piattaforma streaming dove l’audio è protagonista

RaiPlay Sound è la nuova piattaforma di streaming dedicata esclusivamente ai contenuti audio digitali. Permetterà, quindi, di ascoltare sia online che offline podcast, audiolibri e tutte le trasmissioni radiofoniche Rai in diretta e on demand, da ogni tipo di device.

L’interfaccia dell’applicazione è stata strutturata a partire dall’esperienza positiva di RaiPlay, che in questi anni ha conquistato un pubblico sempre crescente e affezionato. RaiPlay Sound sarà intuitiva, accattivante, di semplice utilizzo e facilmente accessibile da ogni luogo. Sarà, pertanto, possibile ascoltare tutti le proposte da casa, ma anche mentre si è in viaggio, magari in automobile da smartphone e altri dispositivi mobile.

Gli utenti potranno infatti accedere alla piattaforma attraverso l’app in qualsiasi momento lo desiderino e in ogni situazione, selezionando rapidamente i contenuti che vogliono ascoltare. Questi saranno facilmente individuabili, poiché divisi e catalogati per argomento, genere e parole chiave.

RaiPlay Sound: un’offerta ampia che soddisfa tutti i gusti

Cosa sarà possibile trovare sulla piattaforma digitale RaiPlay Sound? Ci saranno tantissimi contenuti che andranno a soddisfare i gusti e le necessità di tutti: audiolibri, podcast originali prodotti da talenti eccezionali, provenienti dal mondo radiofonico e no, che si metteranno alla prova realizzando nuovi format.

Sarà inoltre possibile accedere a tutte le 12 trasmissioni radiofoniche in diretta streaming su RaiPlay Radio, navigare tra i palinsesti e recuperare o riascoltare tutti i programmi già trasmessi in precedenza. Ci saranno, inoltre, contenuti storici d’archivio, derivanti dalle teche Radio Rai, e le audio-descrizioni dei film e delle fiction in programma su tutti i canali tv Rai.

Su RaiPlay Sound sarà quindi possibile trovare un intrattenimento originale e di qualità e contenuti mirati all’approfondimento di argomenti come l’arte, la storia, la filosofia, la scienza, l’ambiente e la sostenibilità. Presenti, inoltre, anche programmi di informazione e aggiornamento sui temi di attualità, politica e sport.

La piattaforma è destinata ad un pubblico estremamente ampio, che abbraccia tutte le fasce d’età. Non mancheranno infatti, oltre gli approfondimenti e l’informazione, anche programmi destinati agli ascoltatori più giovani, bambini e ragazzi, che potranno trovare contenuti realizzati appositamente per loro dai creator che più apprezzano.

La Rai lancia RaiPlay Sound: quando sarà accessibile

Con RaiPlay Sound la Rai persegue l’ambizioso obiettivo di diventare leader nel settore del podcasting e dei contenuti audio digitali in Italia, andando a sfidare con un prodotto di elevata qualità tutte le piattaforme digitali già presenti sul web. Una sfida che porterà il Servizio Pubblico a diventare un campione nazionale della crossmedialità.

RaiPlay Sound sarà attivo entro la fine della prossima primavera e sarà utilizzabile attraverso l’app dedicata ( PlayStore – AppleStore). Andrà completamente a sostituire RaiPlay Radio, inglobandone tutti i palinsesti e tutti i canali attualmente in onda.