Ora legale 2026, quando torna e come spostare le lancette dell’orologio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

iStock Donna che cambia l'orario in vista dell'ora legale 2026

Prepariamoci a spostare le lancette dell’orologio: il 29 marzo torna infatti l’ora legale e con lei qualche ora di luce in più durante il pomeriggio. Sebbene la tecnologia oggi faccia quasi tutto da sola – aggiornando tablet, telefoni e computer mentre noi sogniamo beati – a noi resta l’ingrato compito di modificare manualmente l’orario dei dispositivi analogici. Ma quanto manca all’arrivo dell’ora legale?

Ora legale 2026: quando torna e come spostare le lancette

Torna puntuale come una scadenza fiscale, ma decisamente più gradita: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, l’Italia intera si prepara a compiere il suo annuale salto nel futuro. Alle ore 02:00, le lancette (o più probabilmente i pixel dei nostri smartphone) scatteranno in avanti di sessanta minuti, proiettandoci direttamente alle 03:00.

Si consuma così il “furto” più autorizzato della storia: un’ora di sonno sacrificata sull’altare dell’efficienza energetica e delle serate illuminate dal sole. L’ora solare tornerà in vigore dal 25 ottobre, ma nel frattempo godiamoci qualche raggio di sole in più.

Gli effetti dell’ora legale

L’arrivo dell’ora legale segna come sempre una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Nella notte del passaggio dall’ora solare all’ora legale si dormirà un’ora in meno, ma le giornate si allungheranno. Purtroppo il nostro orologio biologico, infatti, non è ancora smart: il ritmo circadiano ignora i decreti ministeriali e continua a reclamare il cuscino secondo la vecchia tabella di marcia.

Il risultato? Un lunedì mattina che, per molti, avrà il sapore di una salita in bicicletta controvento. Ci sono però dei piccoli accorgimenti per evitare questo “mini-jet lag”, preparando gradualmente il corpo nei giorni precedenti al cambio dell’ora.

Se da un lato ci sono degli aspetti negativi, dall’altro l’ora legale è il segnale che annuncia l’arrivo della bella stagione. È il permesso ufficiale per dimenticare il buio delle 17.00 e riscoprire il piacere della luce che indugia sui tavolini all’aperto fino a tardi.

Ora legale, perché si continuano a spostare le lancette un’ora avanti

Oltre al piacere di vedere la luce fino a tardi, il motivo è squisitamente pratico: il risparmio energetico. Sfruttando meglio la luce solare, riduciamo l’accensione delle lampadine e diamo un piccolo respiro all’ambiente (e alle bollette). Nel 2026, con l’attenzione alla sostenibilità ai massimi storici, quel piccolo sacrificio del mattino diventa un gesto di cortesia verso il pianeta.

Quindi, non disperate se lunedì la sveglia sembrerà più cattiva del solito. Pensate alla prima cena all’aperto della stagione, al sole che bacia i tetti alle sette di sera e alla consapevolezza che le giornate corte sono ormai solo un ricordo invernale.

Ora legale, il dibattito è ancora aperto

Nonostante i benefici, il dibattito sull’abolizione del cambio d’ora resta acceso nei palazzi di Bruxelles. C’è chi vorrebbe mantenere l’ora legale tutto l’anno per massimizzare il risparmio e chi, nei paesi del Nord Europa, preferirebbe quella solare per non svegliarsi nel buio pesto durante l’inverno.

Per ora, l’Italia sembra intenzionata a mantenere questo valzer semestrale, godendosi il compromesso tra efficienza e tradizione. Il consiglio per questo weekend? Anticipate la cena di sabato di mezz’ora e preparatevi psicologicamente: perderemo un briciolo di riposo, ma guadagneremo la luce.