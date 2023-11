Le migliori scuole superiori in Italia: la classifica 2023

Fonte: Ansa Aula di un liceo

Come ogni anno, Eduscopio, l’osservatorio della Fondazione Agnelli, ha individuato quali sono le migliori scuole superiori d’Italia, così da aiutare studenti e famiglie ad orientarsi in vista delle iscrizioni di gennaio. La mappa interattiva delle ‘eccellenze’ è stata redatta considerando due diversi parametri: da un lato, gli esiti universitari (esami sostenuti e media dei voti); dall’altro, il tasso di occupazione ad un anno dal diploma. La ricerca ha passato al vaglio i dati di 1.326.000 studenti di 7.850 di licei ed istituti tecnici, diplomati nel triennio che va dal 2017 al 2020.

Quali sono i migliori licei d’Italia

Secondo Eduscopio, la scuola migliore d’Italia è il liceo scientifico delle scienze applicate Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio. Tra le peculiarità del curriculum scolastico, lo studio dell’informatica al posto del latino. A Roma il Visconti viene incoronato miglior liceo classico davanti al Mamiani e al Vittorio Emanuele II. Perde punti il Tasso, che era terzo nel 2022 e ora scivola al sesto posto. Il Righi resta stabilmente al top fra gli scientifici. Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane, si confermano gli stessi tre licei in vetta: Giordano Bruno, Montale e Margherita di Savoia, come nel 2022. Tra gli istituti tecnici si conferma in testa il Livia Bottardi.

A Milano, il liceo classico statale Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo balza al primo posto. Al secondo posto il Berchet; terzi e quarti il Sacro Cuore e l’Alexis Carre. Sul fronte degli scientifici quest’anno il primato è del Volta, che scalza il ‘Leonardo’ dalla vetta della classifica. Al terzo e quarto posto, stabili, il Sacro Cuore e il Vittorio Veneto. Fra i linguistici guida stabilmente la classifica la Civica Manzoni, mentre per le Scienze umane svetta ‘l’Istituto Maria Ausiliatrice.

Le migliori scuole di Bologna, Firenze, Napoli e Torino

Poche sorprese nelle altre città della Penisola. A Bologna il podio per quanto riguarda i licei classici è lo stesso dello scorso anno, e vede primo posto per il Galvani e secondo per il Minghetti. Per gli scientifici il podio è occupato da Copernico, Galvani, Fermi. Nell’ambito delle scienze umane, il miglior liceo è l’ Enrico Mattei, mentre il liceo Ettore Majorana è ancora una volta il migliore linguistico su piazza.

A Firenze il ‘primo della classe’ sul fronte dei licei classici è il Michelangiolo, mentre tra i licei scientifici resta primo il Machiavelli, che primeggia anche nell’indirizzo relativo alle Scienze Umane e ai Licei Linguistici. Il miglior liceo artistico è l’Alberti Dante.

Cambio al vertice a Napoli: il Convitto Vittorio Emanuele II è il miglior liceo classico della città, seguito da Jacopo Sannazzaro e Umberto I. Tra gli scientifici, invece, nessuna novità: il Mercalli e il Nobel di Torre del Greco sono sul podio. Novità invece sul fronte delle scienze umane, dove trionfa la new entry Galileo Galilei. Doppietta per il Pascal di Pompei, che conquista sia il titolo di migliore liceo linguistico che artistico.

Infine Torino. All’ombra della Mole è ancora il Baldessano – Roccati il migliore liceo classico in circolazione, davanti al Camillo Cavour e al Vincenzo Gioberti. A sorpresa tra gli scientifici vince Edoardo Agnelli, risalendo di ben 8 posizioni. Il migliore liceo delle scienze umane è il Federico Albert, che soffia il primato al liceo Maria Ausiliatrice. Per il secondo anno consecutivo, infine, lo Spinelli è ancora una volta il migliore liceo linguistico in città.

