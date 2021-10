La Nottataccia: su RaiPlay arriva la serie Original più bizzarra del momento

Teatro, comedy, musica dal vivo e pure un richiamo alle serie tv del momento: la nuova serie Original di RaiPlay riesce a conquistare il pubblico con il suo mix di linguaggi e generi. Prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio, La Nottataccia è disponibile dal 29 settembre 2021 esclusivamente sulla piattaforma streaming ed è composta da 4 puntate. Non siamo davanti al classico programma Rai e ciò si capisce fin dall’incipit.

L’Orchestraccia irrompe su RaiPlay

Tutto ha inizio all’interno della sede Rai di via Asiago, dove Ema Stokholma è impegnata a condurre il suo programma musicale dedicato alla tecno e alle musiche dei club. All’improvviso, un gruppo di personaggi bizzarri fa irruzione sul maxischermo dello studio: indossano una tuta blu, mentre il loro volto è nascosto dalla maschera di Carlo Conti.

Davanti agli occhi esterrefatti di Ema, uno di loro inizia a parlare: stanno arrivando a vendicarsi della solita tv banale e noiosa, dove la loro arte non è compresa, non ha spazio. Ebbene, ora sono pronti a prendersi tutto con gli interessi, usando addirittura la forza. Finito il proclama, lo schermo si spegne e in studio cala il buio. La Nottataccia inizia così, con una punta di mistero e tensione.

La Nottataccia: la musica non è più la stessa

Dopo l’incipit, finalmente conosciamo i membri dell’Orchestraccia: il bizzarro gruppo musicale con la maschera di Carlo Conti, capitanato dal manager Lillo, siccome non riesce ad ottenere alcun ingaggio, ha deciso di occupare la Rai. Si appropriano dello studio e mandano in onda il loro nuovo singolo, in loop, certi di conquistare il pubblico e ottenere i compensi Siae.

Nel frattempo, la notizia dell’occupazione inizia a circolare e diventa virale sui social. Le persone si affollano all’esterno degli studi di via Asiago per supportare i nuovi beniamini, quegli strani tipi con le maschere di Carlo Conti ispirano fiducia, simpatia e fanno sperare in un cambiamento.

Ma la salita al successo dell’Orchestraccia si rivela più impervia del previsto: non mancano buffi incidenti. Allo stesso tempo, in studio arrivano, via via, tanti ospiti famosi per dare manforte al progetto: da Stefano Fresi a Noemi, ma anche Bugo, gli Extraliscio, Edoardo Bennato, Max Gazzè, Francesco Sarcina, Paul Gazebo, Paolo Belli, Clementino e moltissimi altri.

Le loro magiche voci si alternano sul palco, con performance esclusive. Nel frattempo, la Rai cerca di trattare con Claudia Gerini e Carolina Crescentini, le due mediatrici della band. Lillo, dal canto suo gongola e già pensa ad un tour mondiale dei suoi protetti, che toccherà addirittura Ariccia. Ma non bisogna cantare vittoria: le forze dell’ordine stanno per irrompere nello studio e l’Orchestraccia è costretta ad arrendersi.

Abbandonano di corsa lo studio, seguiti da Ema Stokholma, che nel frattempo è diventata la principale supporter del progetto. Mentre scappano nei sotterranei incontrano uno sconosciuto, che come loro indossa la maschera di Carlo Conti. Chi sarà? Come continuerà la serie che fonde musica, commedia e spettacolo?

Non rimane che connettersi su RaiPlay per guardare tutte le puntate de La Nottataccia: le prime due sono state il pubblicate il 29 settembre, le ultime il 6 ottobre.

“La Nottataccia è un programma che fonde diversi generi – comedy, teatro e musica dal vivo – conferma Elena Capparelli, direttore di RaiPlay- ed è realizzato in esclusiva per gli utenti della nostra piattaforma. Sarà un via vai di attori e cantanti, capaci di creare un’atmosfera sorprendente e ironica.”