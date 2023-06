Kataleya è scomparsa a Firenze. Continuano le ricerche

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: IPA Kathrina, la mamma della bambina scomparsa a Firenze

Il cuore di una mamma, dicono, batte all’unisono con quello dei propri figli. Così le gioie, i dolori e tutte quelle sensazioni che ci invadono e ci pervadono durante la quotidianità, sono divisi per due. Difficile, quindi, restare indifferenti al grido di una madre che da giorni cerca disperatamente sua figlia, sparita nel nulla e all’improvviso, a Firenze.

“Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. So che Kata è in pericolo”, queste le parole pronunciate da una madre che sa, che sente, che la sua bambina è lì fuori da qualche parte, forse nella morsa pericolosa di qualche sconosciuto. Kataleya Alvarez, che di anni ne ha appena 5, è infatti scomparsa sabato pomeriggio dallo stabile di via Maragliano, a Firenze, in cui vive con sua madre e altri parenti.

Le ricerche continuano senza sosta e gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, sia quella dell’allontanamento volontario che quella del rapimento. Ma mamma Kathrina non ha dubbi: qualcuno l’ha presa e lei immagina anche chi sia stato. Al momento, però, non ci sono prove, né tantomeno notizie di Kataleya .

Kataleya Alvarez: la scomparsa

Kataleya Alvarez, è questo il nome della bambina peruviana scomparsa all’improvviso nel pomeriggio di sabato scorso a Firenze. Secondo la ricostruzione, la piccola si trovava a giocare nel cortile dell’ex albergo di Via Marigliano a Firenze, ora occupato da diverse famiglie.

È proprio qui che Kata vive insieme a sua madre, al fratello e ad altri parenti. Suo padre, invece, è nel carcere di Sollicciano a scontare la pena per alcuni reati minori. Il suo coinvolgimento non è messo in dubbio però, la stessa Kathrina ha confermato di non avere nessun sospetto nei suoi riguardi.

Al contrario, invece, una terribile ipotesi si è fatta spazio nella mente della mamma disperata che, da giorni, vaga per le strade della città alla ricerca della sua bambina. Secondo Kathrina, infatti, sua figlia potrebbe essere diventata la vittima innocente di un regolamento di conti tra vicini.

I rapporti tesi con gli inquilini del terzo piano, sfociati più volte in discussioni tra le famiglie, avrebbero dato adito all’ipotesi di rapimento avanzata proprio dalla madre di Kataleya. Ma al momento non è emersa alcuna prova che confermerebbe quelle che sono le sensazioni di Kathrina.

L’ipotesi di rapimento

Dopo aver perquisito l’ex albergo fiorentino, le forze dell’ordine hanno espanso le ricerche anche nei dintorni e nelle vie adiacenti allo stabile con il supporto dei cani molecolari. A loro si è unita anche la comunità peruviana locale per dare sostegno a Kathrina.

L’ultimo avvistamento di Kataleya risale proprio a sabato scorso, la bambina è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza situate su Via Boscherini che l’avrebbero vista uscire dal cortile e poi rientrare per l’ultima volta.

In questi giorni sono arrivate diverse segnalazioni, come un video girato nei pressi di un fast food, ma considerate poco attendibili dalle forze dell’ordine. Tra queste anche una telefonata in spagnolo di un uomo che avrebbe dichiarato di aver preso in ostaggio la bambina, senza però fornire ulteriori informazioni.

Le forze dell’ordine non escludono la pista di un allontanamento volontario. Per mamma Kathrina, però, non ci sono dubbi: “È impossibile che lei si perda da sola” – ha dichiarato la donna al Tg1 – “Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io l’ho detto ai carabinieri chi può essere stato”.