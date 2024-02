Fonte: Getty Images - Foto: Brent N. Clarke Ruth L. Gottesman che ha fatto la donazione record alla scuola di medicina

Un dono speciale, di quelli in grado di cambiare la vita delle persone, ma anche di testimoniare come la generosità possa davvero fare la differenza e la possa fare per tutti.

I fatti sono recentissimi e vedono come protagonista Ruth L. Gottesman, ex professoressa e ricercatrice dell’Albert Einstein College of Medicine, l’altro elemento chiave di questa storia. Anzi, la verità è che lo sono i suoi studenti, in quanto destinatari del prezioso dono che ha fatto la 93enne.

Si tratta infatti di una donazione di un miliardo di dollari che, in euro, ammontano a circa 922 milioni. Insomma, una cifra considerevole che permetterà agli studenti di medicina di questa scuola del Bronx di non doversi sobbarcare il peso delle tasse universitarie.

E l’annuncio è stato accolto dagli studenti con un’ovazione e un entusiasmo davvero contagiosi, visibili in un video che la Montefiore Einstein, l’organizzazione dell’Albert Einstein College of Medicine e del Montefiore Health System, ha condiviso su X.

La donazione record a un’università di medicina, la storia

Investire sui giovani e sul futuro, farlo con grande generosità e con una donazione record per permettere agli studenti di una scuola di medicina del Bronx di non doversi preoccupare delle tasse universitarie. È quella che è stata fatta da Ruth L. Gottesman, ex professoressa, ricercatrice e vedova di un finanziere di Wall Street.

Ammonta a un miliardo di dollari, stando a quanto riportato dal New York Times, e una nota della scuola sottolinea che: “Con questa donazione, a tutti gli attuali studenti del quarto anno verranno rimborsate le tasse scolastiche del semestre primaverile 2024 e, a partire dall’agosto di quest’anno, tutti gli studenti che andranno avanti riceveranno lezioni gratuite presso l’Albert Einstein College of Medicine”.

Una notizia che è stata accolta con un boato da coloro che frequentano questa scuola, come dimostra un video condiviso sull’account X. L’Albert Einstein College of Medicine nasce nel 1955 a New York, nel Bronx, e la missione è quella di: “Accogliere tutti gli studenti, senza restrizioni. Oggi questo dono promuove questa missione rimuovendo le restrizioni finanziarie per coloro che non hanno i mezzi economici per permettersi la scuola di medicina”.

Ruth L. Gottesman, che è anche presidente del cda di Einstein e membro del consiglio direttivo del Montefiore Health System, ha detto: “Ogni anno, oltre 100 studenti entrano all’Albert Einstein College of Medicine alla ricerca di una laurea in medicina e scienza. Se ne vanno come scienziati superbamente formati e medici compassionevoli e competenti, con l’esperienza necessaria per trovare nuovi modi per prevenire le malattie e fornire la migliore assistenza sanitaria alle comunità qui nel Bronx e in tutto il mondo. Sono molto grata al mio defunto marito, Sandy, per aver lasciato questi fondi nelle mie cure, e mi sento fortunata di aver avuto il grande privilegio di fare questo dono per una causa così degna”.

Chi è Ruth L. Gottesman

Oggi 93enne, Ruth L. Gottesman si è laureata presso il Barnard College, per poi prendere il master e il dottorato presso il Teachers College, Columbia University. È professoressa clinica emerita di pediatria (medicina dello sviluppo) presso l’Einstein. Ha iniziato il suo percorso all’Albert Einstein College nel 1968, concentrandosi sui problemi di apprendimento dei bambini sviluppando modalità di screening, valutazione e trattamento.

La sua donazione, la più grande mai fatta a una scuola di medicina negli Stati Uniti, permetterà agli studenti di non doversi più preoccupare delle rette universitarie. I numeri tracciati dal New York Times parlano di oltre 59mila dollari l’anno di tasse scolastiche, motivo per cui molti arrivano alla laurea con debiti elevati. Un verbo, questo, che ora sarà possibile declinare al tempo passato.